Nasce con milza e intestino all'interno del torace, neonata di 3 Kg salvata con intervento d'urgenza La bimba era venuta al mondo con una gravissima e rara malformazione congenita agli organi interni che rischiava di ucciderla. L'intervento salvavita all'Ospedale dei Bambini "G. Di Cristina" di Palermo dove la piccola era stata trasferita d'urgenza da un'altra struttura sanitaria siciliana.

A cura di Antonio Palma

Una bambina appena nata è stata salvata grazie a una operazione chirurgica d’urgenza a Palermo dopo essere venuta al mondo con una gravissima e rara malformazione congenita agli organi interni che rischiava di ucciderla. L’intervento salvavita all'Ospedale dei Bambini "G. Di Cristina" di Palermo dove la piccola era stata trasferita d’urgenza da un’altra struttura sanitaria siciliana dove era nata.

Il quadro clinico era grave visto che alla piccola era stata diagnosticata una “erniazione” della milza e dell’intestino all’interno del torace, cioè con i due organi che erano finiti nel torace anziché nella pancia, oltre alla compressione del polmone sinistro. La neonata è stata quindi portata prima nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Civico e poi trasferita nel reparto chirurgico pediatrico dell’ospedale del capoluogo, unico in grado di poter intervenire sulla grave malformazione congenita del diaframma.

La neonata quindi è stata ricoverata nel complesso operatorio di chirurgia pediatrica del “Di Cristina” e sottoposta a intervento dall’equipe medica diretta dalla dottoressa Caruso. Per la riuscita dell’intervento, fondamentale la collaborazione tra i diversi specialisti del nosocomio. L’operazione di correzione chirurgica con il riposizionamento degli organi in addome è perfettamente riuscita e la piccola ora si sta riprendendo anche se il percorso di recupero sarà lungo.

La neonata si trova ora ricoverata di nuovo nell’Unità di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Civico dove è stata trasferita per proseguire le cure post operatorie. “La chirurgia pediatrica dell’Ospedale “Di Cristina” è l’unico centro della Sicilia Occidentale a potere eseguire e garantire, sia in elezione che in urgenza h24, interventi chirurgici complessi con l’utilizzo di tecnologia all’avanguardia come la chirurgia mininvasiva e l’endoscopia digestiva operativa anche in pazienti al di sotto dei 5 kg” ha dichiarato il commissario straordinario del Civico, Walter Messina, esprimendo soddisfazione per il riuscito intervento.