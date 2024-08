Nardò, sindaco blocca l’intera piazza per festeggiare il suo compleanno

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha bloccato una piazza del centro storico per festeggiare il suo compleanno. L'idea che ha fatto decisamente discutere l'intera Nardò, in provincia di Lecce, è stata del sindaco Giuseppe Mellone, meglio noto come Pippi. Il primo cittadino ha messo a disposizione degli "invitati" (ammesso che possano essere definiti tali, trattandosi di un party privato su suolo pubblico), una consumazione gratis presso i locali che affacciano sulla zona del festeggiamento.

Ovviamente tutto pagato da Mellone che ha chiamato il "party" "La Festa del Popolo". Mentre l'opposizione parla di "ego ipertrofico", il capogruppo del Pd in Consiglio comunale ricorda le scene dei film di Checco Zalone.

Mellone è il sindaco del secondo comune più popoloso nella provincia di Lecce. Vicino a CasaPound, a Matteo Salvini e al segretario regionale della Lega Roberto Marti, ha "organizzato" la festa di compleanno nella piazza di Nardò.

La festa vedrà pure l'esibizione di una band pop, "Gli Avvocati Divorzisti". Gli inviti ufficiali sono stati distribuiti solo ai suoi sostenitori politici, poi l'evento si è "aperto" a tutti i cittadini. Solo chi ha ricevuto l'invito però avrà a disposizione una consumazione già pagata nei locali che affacciano sulla piazza.

Per il compleanno sono state organizzate perfino due lista regalo: una da parte dei dipendenti comunali che si recheranno in un negozio di abbigliamento, l'altra in un'agenzia di viaggi.

"Ancora una volta – fanno sapere dal gruppo consiliare di minoranza Nardò Bene Comune – Mellone mostra come la sua idea di città sia di un regno a lui asservito. A qualunque altro cittadino sarebbe concesso di riservarsi una piazza per festeggiare il proprio compleanno. Nardò è diventata il parco giochi personale di Mellone. C'è qualcuno che ancora si indigna per quanto succede?".