Muro crolla in strada, paura a Termini Imerese, detriti davanti alle abitazioni

A cura di Antonio Palma

Un muro di contenimento è crollato oggi a Termini Imerese, nella città metropolitana di Palermo finendo in strada dove i detriti sono finiti davanti alle altre abitazioni. Tanta la paura tra i residenti ma fortunatamente al momento non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri, i vigili urbani e la protezione civile che hanno scavato subito tra la macerie in cerca di eventuali persone bloccate. La strada è stata chiusa, in attesa di eliminare i detriti e mettere in sicurezza la zona. L'area interessata è quella sotto la chiesa di Santa Lucia dove i residenti raccontano di aver udito un grosso boato. Il crollo è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 13 gennaio, quando i residenti hanno avvertito un tremolio del terreno e in molti hanno creduto a un terremoto. A causare il crollo invece molto probabilmente il cedimento del terreno dopo il maltempo e le incessanti piogge delle scorse ore.