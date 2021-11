Muore di Covid e fa scrivere sul suo necrologio: “Se avessi creduto al Covid sarei vivo” Il 66enne siciliano avrebbe preso sottogamba le conseguenze dell’infezione e così, prima del suo decesso, ha chiesto alla famiglia che la sua storia diventasse per evitare altre morti legate al coronavirus.

Giuseppe Giuca, 66 anni, di Belvedere, frazione di Siracusa, è deceduto per complicazioni dovute a Covid-19. Sul letto di morte fatto una richiesta ben precisa: nel suo necrologio doveva esserci un messaggio ben preciso.

"Se avessi creduto alla pandemia, se avessi creduto al Covid, oggi racconterei un'altra storia ma non questa storia".

Un messaggio di autocritica, assolutamente chiaro, oltre che che una specie di avvertimento neanche troppo velato per il popolo No vax.

Alcuni giorni fa le condizioni di Giuca si sono aggravate e purtroppo non è stato possibile far nulla per salvargli la vita.

L’uomo era conosciuto in paese anche per aver mostrato sempre diffidenza sia nei confronti dell'infezione da SARS-CoV-2 oltre che del vaccino anti Covid. Tanto che dall’inizio della campagna vaccinale ha sempre rifiutato l’inoculazione del sierio. Intanto però, come riporta ragusanews.com quando ha capito che ormai era arrivata la sua ora "avrebbe chiesto espressamente alla sua famiglia di fare scrivere il messaggio nel necrologio". I familiari hanno deciso di fare affiggere a tappeto il manifesto funebre nella frazione di Belvedere, dove la vittima abitava con la sua famiglia.

Intanto il Covid torna a preoccupare in Sicilia: da una settimana nell'Isola i positivi non scendono sotto quota cinquecento: ieri sono stati 514 (567 il giorno precedente). Dopo il record di due giorni fa nel Messinese con 206 casi, stavolta salgono Catania e Palermo con un numero simile di contagi: Palermo 175, Catania 174.Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore tuttavia è inferiore rispetto a ieri: 13.927 rispetto a 22.766, con un tasso di positività che pertanto sale al 3,7% (era al 2,5). Gli attuali positivi sono 10.778 con un aumento di 396 casi. I guariti sono 118.