in foto: Simone Gasparo e la compagna (Facebook)

Tragedia nel pomeriggio di ieri martedì 2 marzo nel Triestino, dove il 31enne Simone Gasparo è morto durante un'immersione nelle acque davanti a Pineta di Barcola. A nulla è servito il tempestivo intervento della compagna che era lì con lui e si è tuffata per soccorrerlo e un passante che, dopo aver assistito alla scena, si è lanciato in acqua per aiutare entrambi. Riportato a riva, il giovane operatore socio sanitario triestino è morto poco dopo l'arrivo degli operatori del 118 che hanno provato a rianimarlo per diversi minuti.

Intervenuto anche un militare che lo ha riportato a riva

La tragedia è avvenuta intorno alle 18.30 quando, un'ora dopo essersi immerso nelle acque di Triste, con tanto boa di segnalazione, piombi e muta, qualcosa è andato storto. Secondo quanto raccontato dalla compagna, soccorsa in stato di shock, il 31enne avrebbe emerso un gemito prima di scomparire sott’acqua: la donna ha spiegato di essersi tuffata immediatamente per aiutarlo. Con lei anche un passante che in quel momento stava camminando sul lungomare: l'uomo, militare e abituato a immergersi con le bombole, avrebbe raggiunto Gasparo a circa tre metri di profondità riuscendo a recuperarlo e portarlo a riva. I soccorritori sono giunti quasi subito sul litorale e hanno iniziato le opere di rianimazione, purtroppo senza fortuna.

Disposta l'autopsia sul corpo di Simone Gasparo

Poco dopo sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Aurisina e la Capitaneria di porto, oltre al medico legale e al magistrato di turno, il pm Matteo Tripani che ha disposto l'autopsia sul corpo del 31enne. Sarà infatti l'esame autoptico a chiarire cosa sia accaduto a Simone Gasparo. Operatore socio sanitario, era un sub piuttosto esperto e si era immerso numerose volte anche durante i mesi più freddi: lascia una figlia di pochi mesi.