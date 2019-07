Un ragazzo di appena vent'anni è morto dopo essere scivolato contro una porta a vetri. La tragedia è accaduta nel padovano, a Bagnoli di Sopra. La vittima, Miftah el Hassan, sarebbe caduto dalle scale, andando poi a sbattere contro una porta a vetri. La porta, a quel punto sarebbe quindi andata in frantumi: una scheggia ha reciso l'arteria femorale e il muscolo della gamba destra. Una lesione risultata fatale. Il proprietario dell'abitazione in cui si trovava il ragazzo ha prontamente chiamato il 118, ma non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo sarebbe arrivato già morto all'ospedale di Monselice-Schiavonia, deceduto per dissanguamento.

L'incidente è avvenuto in via Garibaldi poco dopo la mezzanotte. A quanto riportano i media locali, i carabinieri di Abano Terme avrebbero escluso il coinvolgimento di terze persone, confermando la ricostruzione per cui il ragazzo, di origine marocchina, sia morto per aver perso troppo sangue in seguito alla ferita alla gamba riportata nella caduta contro la porta a vetri.