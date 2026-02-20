Morto Ubaldo Corsini, addio al re dei biscotti: “Non ha mai separato impresa e comunità”

Ubaldo Corsini è morto a 88 anni dopo una vita alla guida dell’omonima e conosciuta azienda di prodotti dolciari e da forno che aveva creato trasformando il piccolo forno dei genitori.

È morto all’età di 88 anni Ubaldo Corsini, re dei biscotti dell’omonima e conosciuta azienda di prodotti dolciari e da forno che dalla Toscana esporta nel mondo. Pur avendo ceduto il controllo dell'azienda ai figli, era rimasto presidente di Corsini Bakery Dolci e Biscotti, la storica azienda dolciaria fondata dai genitori come piccolo forno di famiglia con sede a Castel del Piano, sul Monte Amiata.

Dopo aver lavorato fin da piccolo nel forno di famiglia, Ubaldo Corsini, aveva assunto la gestione della società fondata dal padre facendola diventare una realtà industriale dagli anni '80 senza perdere però i valori dell'artigianalità e degli ingredienti locali con ricette tramandate di generazione in generazione.

La notizia del decesso di Ubaldo Corsini ha colpito la comunità di Castel del Piano ma anche l’intera Maremma e la Toscana con messaggi di ricordo e cordoglio unanime a cominciare dal governatore Giani. "È stata figura esemplare dell'imprenditoria toscana oltreché simbolo del Made in Italy per il comparto agroalimentare" ha dichiarato il Presidente della Regione, ricordano che con "visione, determinazione e amore per il territorio, Corsini ha saputo trasformare una tradizione familiare in un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Il suo impegno ha dato valore al Monte Amiata, creando sviluppo e occupazione senza mai rinunciare alla qualità e all’identità locale".

Un pensiero condiviso da tutti i sindaci del territorio. “Ubaldo è stato capace di costruire il futuro lontano dai centri nevralgici dell'economia italiana, mantenendo un legame intenso con la sua terra. Questa straordinaria capacità di fare economia basandosi sulle risorse e sulle capacità locali resterà sempre a testimoniare un'originale e forte idea di sviluppo” ha affermato il primo cittadino di Castel del Piano proclamando lutto cittadino per i funerali di Ubaldo Corsini, che saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di San Giuseppe

“Tra i protagonisti del percorso che ha portato al riconoscimento dell'Igp dei cantucci toscani, ha contribuito a trasformare una tradizione in un’identità economica, culturale e produttiva riconosciuta. Ubaldo apparteneva a quella generazione che non separava mai impresa e comunità: fare economia significava creare opportunità, mantenere radici e guardare avanti insieme” ha ricordato invece l’assessore all'Economia della Toscana.