La comunità dei Frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo dice addio a una delle sue figure più importanti: si è spento all’età di 91 anni fra Marciano da Monteleone di Puglia, l’ultimo frate vivente ad aver vissuto accanto a San Pio da Pietrelcina. A darne notizie è stato lo stesso convento pugliese ricordando che dopo aver conosciuto e vissuto, sebbene per brevi periodi, nel convento di San Giovanni Rotondo con Padre Pio, custodire l’eredità del frate di Pietrelcina poi fatto santo era diventata per frate Marciano una missione. Fra Marciano, prima frate e poi ordinato sacerdote il 21 febbraio 1954, è stato guardiano del Convento garganico e rettore del santuario di Santa Maria delle Grazie, nelle cui vesti ha accolto Papa Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta.

Nato il 16 febbraio 1929 a Monteleone di Puglia (FG), Fra Marciano conobbe Padre Pio durante una gita a San Giovanni Rotondo, organizzata per gli studenti al termine del ginnasio, prima di iniziare il noviziato. Il ricordo di quei giorni è rimasto per lui indelebile per tutta la vita: “Di Padre Pio l'impressione che ebbi fu di un papà ma, ancor di più, di un nonno” aveva raccontato. Tra gli episodi che lo hanno legato al Santo, il Cappuccino di Monteleone raccontava spesso la guarigione di suo padre: “Aveva un tumore ai polmoni e i medici gli avevano dato poco da vivere. Padre Pio lo guardò fisso, poi lo prese per il bavero della giacca e con l'altra mano iniziò a tirargli dei pugni sul petto dicendo: E chi te l'ha detto che tu stai malato? Tu stai bene! Stai bene!". E subito dopo: "Ora ti saluto. Arrivederci!" Disse proprio così: "Arrivederci". Non capii subito cosa volesse dire, ma lo compresi in seguito. Il mio papà aveva i giorni contati e invece guarì e incontrò ancora Padre Pio. Ci lasciò quindici anni dopo per un'altra malattia” aveva raccontato.

Da oltre cinque anni fra Marciano era in cura per una grave forma di leucemia ma le cose erano peggiorate negli ultimi mesi a causa del coronavirus che lo avevano costretto a ulteriori due ricoveri in ospedale e a un periodo di convalescenza. Nonostante la guarigione dal covid, il suo fisico già pesantemente colpito dalla malattia non ha retto ed è morto nonostante un terzo ricovero in ospedale. Sarà possibile rendere omaggio alla salma di fra Marciano a partire dalle ore 17,00 di oggi presso la chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie, con ingresso contingentato per evitare assembramenti. I funerali saranno celebrati domani, alle ore 11,30, nel santuario di Santa Maria delle Grazie e saranno trasmessi in diretta su Padre Pio Tv.