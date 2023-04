Morto nel sonno per un malore Souleymane, portiere della squadra dei rifugiati Ndione Souleymane, giovane portiere della Rinascita Refugees, squadra multietnica composta da rifugiati politici che partecipa al campionato di Prima Categoria salentino, è morto all’età di soli 19 anni.

A cura di Davide Falcioni

Shock nel mondo del calcio pugliese per l'improvvisa morte di Ndione Souleymane, giovane portiere della Rinascita Refugees, squadra multietnica composta da rifugiati politici che partecipa al campionato di Prima Categoria salentino. L'atleta, di soli 19 anni, è stato trovato senza vita a casa dello zio, a Milano, città in cui si trovava da un mese in attesa di scendere in Puglia, dove lo aspettavano sui campi di gioco. Ndione era arrivato in Italia a 16 anni come uno dei tanti minori stranieri non accompagnati ed era entrato in un progetto di accoglienza della cooperativa Rinascita Refugees , con sede a Copertino, che consente di imparare un mestiere e giocare a calcio. È stata proprio la società a diffondere la notizia sui propri canali social.

Stando a quanto ricostruito dai sanitari del 118 e dalle forze dell’Ordine intervenute, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore improvviso nel sonno. A trovarlo ormai senza vita al mattino è stato lo zio. Ai soccorritori intervenuti in breve il triste compito di dichiararne il decesso.

Originario del Senegal, Souleymane era arrivato in Italia con il sogno di riuscire a giocare in un club di prestigio e in questo modo aiutare la sua famiglia nel Paese africano. Da subito si era fatto notare per la sua prestanza fisica e per le capacità tecniche tra i pali, un talento naturale che pian piano i mister hanno saputo affinare.

Prima di diventare maggiorenne e vestire i panni del portiere titolare della Refugees, Ndione Souleymane è stato protagonista nei tornei nazionali organizzati del Progetto Rete, organizzati dalla FIGC – settore giovanile e scolastico, arrivando a vincere il Campionato nell’edizione 2021 e risultando il migliore portiere del campionato. Sogni e traguardi stroncati da un malore improvviso. "Siamo tutti affranti dal dolore per una giovanissima vita finita troppo presto. Ciao Souleymane ti sia lieve la terra", hanno scritto sui social network i suoi ex compagni di squadra.