Morto il pianista Alberto Crivellari: ha avuto un malore mentre era in vacanza col figlio di 10 anni Alberto Crivellari è stato colto da malore mentre si trovava in vacanza con il figlio a Fiera di Primiero. Era un insegnante di musica e pianista da oltre 500 concerti in tutto il mondo.

A cura di Susanna Picone

Lutto nel mondo della musica. È morto all’improvviso, presumibilmente per un arresto cardiaco, il pianista padovano Alberto Crivellari: l’uomo, di 56 anni, si trovava col figlio di 10 anni quando si è sentito male. Per lui i soccorsi arrivati sul posto sono stati inutili. Il dramma si è consumato sabato mattina, 19 febbraio, a Transacqua di Fiera di Primiero, in Trentino, dove padre e figlio si trovavano per trascorrere una giornata di svago. A darne notizia sono i quotidiani locali.

Originario di Piove di Sacco, da tempo Alberto Crivellari viveva a Padova dove era molto conosciuto come insegnante di musica. Crivellari aveva iniziato da giovanissimo a studiare pianoforte. Dopo il Conservatorio, dove era stato ammesso già alla fine della scuola elementare, aveva continuato a studiare in Italia e in Francia e durante la sua carriera si è esibito in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Giappone. Nel corso della sua carriera da pianista, Crivellari ha suonato in oltre 500 concerti in giro per il mondo. Ha registrato per televisioni e radio in Europa, Stati Uniti e Medio Oriente, come solista e con formazioni cameristiche di tutti i generi. “Non è chiaro il momento in cui Alberto Crivellari abbia deciso di fare il pianista: è chiaro che non smetterà mai di esserlo”, si descriveva.

Grande sgomento a Piove di Sacco, il paese natale dove per molti anni la famiglia del musicista ha gestito una farmacia. “Se ne va un caro collega, persona empatica, spiritosa, dallo sguardo profondo e da un forte amore per il proprio mestiere e per i ragazzi”, lo ricorda sui social un amico.