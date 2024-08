video suggerito

Morto carbonizzato nell’auto uscita fuori strada a 21 anni, tragedia vicino Pordenone La tragedia a Chions questa notte: un 21enne è morto tra le fiamme del veicolo. L’incidente, forse per un colpo di sonno, alle 3.40, in direzione Udine. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

384 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia a Chions, in provincia di Pordenone: un giovane di soli 21 anni è morto in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 4 in via Cesena, mentre viaggiava in direzione di Udine. La sua è andata a fuoco dopo un violento scontro con un manufatto in cemento. La vittima è morta carbonizzata.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, il 21enne, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo nel quale si trovava da solo. Forse per un colpo di sonno. La macchina è finita fuori strada, andando a schiantarsi contro un muretto in cemento situato lungo la carreggiata.

Subito dopo sono divampate le fiamme, alimentate probabilmente dal carburante fuoriuscito dal serbatoio, che hanno completamente avvolto la vettura, senza dare scampo all’automobilista rimasto intrappolato nell’abitacolo. Il veicolo è andato infatti completamente distrutto dal rogo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di San Vito al Tagliamento per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica del sinistro. I vigili del fuoco della stazione locale sono poi arrivati per domare l’incendio e assicurae che non vi fossero ulteriori pericoli. Nonostante il rapido intervento, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagini. Gli inquirenti stanno esaminando vari elementi, inclusi le condizioni stradali e eventuali malfunzionamenti del veicolo. Si ipotizza che il ragazzo viaggiasse comunque a forte velocità.