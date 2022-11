Morto a 14 anni Lorenzo Bastelli, la mamma lanciò un appello a scrivergli lettere per fargli compagnia È morto Lorenzo Bastelli: il 14enne aveva il sarcoma di Ewing. A darne l’annuncio via social la mamma, Francesca Ferri, che qualche mese fa aveva lanciato un appello affinché arrivassero al figlio lettere che potessero distrarlo dalla malattia.

A cura di Ida Artiaco

"Lorenzo ci ha lasciato alle 2,22 di oggi 22/11/22. Si è addormentato tra le mie braccia sereno, mi ha sussurrato in questi giorni sempre mamma ti amo".

Comincia così il post pubblicato qualche ora fa su Facebook da Francesca Ferri per annunciare la morte di suo figlio Lorenzo Bastelli a soli 14 anni. Il piccolo era affetto da sarcoma di Ewing e qualche mese fa fu proprio lei a lanciare un appello che commosse mezza Italia.

Attraverso i social, infatti, Francesca chiese di scrivere delle lettere a suo figlio, per fargli compagnia nei momento di sconforto.

"Parlerò a nome suo, sono sicura che Lorenzo abbia vissuto l'ultimo mese delle sua vita dentro a un sogno, nonostante il dolore fisico, grazie a tutti quelli che gli hanno voluto bene, grazie a all'amore immenso che ha sentito da parte di un mondo intero e da parte nostra che lo abbiamo amato più di quanto umanamente possibile. Grazie. Abbracciaci tutti amore mio, ma ancora di più abbiamo bisogno di sentire che sei libero di brillare più forte che puoi", si legge ancora sul post che annuncia la morte di Lorenzo.

Il 14enne viveva con la sua famiglia Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. A causa delle gravi conseguenze della recidiva del sarcoma di Ewing, da mesi non riusciva neanche più ad andare a scuola.

La prima diagnosi era arrivata a inizio 2019. I medici, che avevano scoperto una massa di 20 centimetri sul suo polmone, avevano dato a Lorenzo il 30% di possibilità di sopravvivenza, aveva spiegato la madre.

Costretto quindi a stare da solo, conoscendo a malapena i suoi compagni di classa, la mamma Francesca aveva lanciato un appello a tutti coloro che avrebbero voluto stargli vicino, magari scrivendogli una lettera, "come si usava ai vecchi tempi (lui ama ricevere delle lettere, le tiene tutte da parte e se le rilegge spesso). Mi piacerebbe tanto che avesse la possibilità di interagire con più persone possibili. Non solo chi lo conosce già ma anche chi può raccontargli qualcosa di quello che fa, di quello che succede al di fuori".

Appello che è stato raccolto anche da personaggi noi, come il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: "Caro Lorenzo, sono Stefano e in questo momento mi trovo a ricoprire il ruolo di presidente della Regione Emilia Romagna. So che stai passando un periodo molto duro, che ti costringe a stare distante dagli amici e dai compagni di scuola, oltre a non permetterti di praticare attività sportiva e divertirti. Deve essere veramente molto difficile. Tua mamma però dice che sei un ragazzo molto coraggioso. Devi aver preso da lei, perché Francesca è una donna forte e tenace", si legge nel suo messaggio.