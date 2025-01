Morte Luca Palmegiani, procura Sulmona apre inchiesta per istigazione al suicidio: oggi l’autopsia

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

La procura della Repubblica di Sulmona (L'Aquila) indaga per istigazione al suicidio nell'ambito della vicenda della morte di Luca Palmegiani, il 25enne di Latina, militante di Forza Italia, morto dopo essere caduto dal quarto piano di un hotel a Roccaraso, dove si trovava per partecipare alla kermesse “Azzurri in Vetta" per celebrare il partito fondato da Silvio Berlusconi.

Questa mattina sul corpo del giovane sarà effettuata l'autopsia. Le indagini, al momento contro ignoti, hanno portato al sequestro del cellulare e del computer del giovane, dai quali aveva inviato gli ultimi messaggi su Instagram annunciando il suo addio.

I carabinieri di Castel di Sangro, che conducono le indagini, hanno anche effettuato un meticoloso sopralluogo nell'automobile di Palmegiani e nella sua stanza d'albergo. È stato inoltre esaminato il materiale elettronico in possesso del ragazzo e la sua auto. I rilievi tecnici sul luogo sono stati effettuati dal Nucleo Investigativo dei militari dell'Arma dell'Aquila.

Le forze dell'ordine hanno poi interrogato sia i dipendenti dell’albergo che i genitori del 25enne. L'unico elemento emerso riguarda la richiesta del ragazzo di essere trasferito in una stanza al piano superiore rispetto a quella inizialmente assegnata. Un particolare che potrebbe far ulteriormente propendere verso l'ipotesi di una premeditazione del gesto.

Come anche alcuni post pubblicati da Luca su Instagram. Il primo: "Voglio varcare il confine della gabbia che mi opprime. Il mio sogno era dirvelo… mi tocca scriverlo. Vi voglio bene". Poi, un messaggio alla nonna: "Sei una persona straordinaria e non meriti un nipote come me. Ti voglio bene e grazie per tutto l’affetto. Solo per te avevo dubbio se farlo. Non volevo ci stessi male dopo nonno: te lo saluterò con affetto, non vedo l’ora di incontrarlo e riabbracciarlo".

Luca Palmegiani era descritto come un giovane entusiasta, dinamico e appassionato, recentemente laureato e impegnato in una collaborazione con una parlamentare del partito a Milano. La sua morte ha lasciato un grande vuoto tra amici e colleghi, oltre che nel nucleo di Forza Italia e nell'intero mondo politico: "In questo momento di grande dolore mi stringo con affetto alla famiglia di Luca Palmegiani, alla comunità di Forza Italia e all’amico Antonio Tajani", le parole di cordoglio della premier Giorgia Meloni.