Morte di Berlusconi, troupe del Tg1 derubata durante la diretta dall’ospedale

A cura di Davide Falcioni

La troupe del Tg1 che era impegnata nella diretta relativa alla morte di Silvio Berlusconi davanti all'ospedale San Raffaele di Milano, è stata derubata dell'attrezzatura contenuta nella propria auto parcheggiata poco distante.

La vettura era posizionata all'altezza del civico 63 di via Olgettina, a poca distanza dal folto gruppo di cameramen e giornalisti che stavano coprendo l'evento. Qualcuno ha infranto il finestrino della macchina e ha portato via un computer, un hard disk, un drone e una valigia contenente alcuni abiti. L'episodio è stato denunciato alle autorità.

Il blitz sarebbe avvenuto tra le 17.50 e le 18.10: le attrezzature rubate appartengono a una società fornitrice della Rai e ad alcuni degli inviati del Tg1 impegnati nei servizi sulla morte dell'ex capo del governo. I carabinieri hanno ricevuto la denuncia ma sembra che nei pressi del luogo in cui era parcheggiato il veicolo aziendale non ci siano impianti di videosorveglianza: difficile, quindi, che i ladri siano stati ripresi da qualche telecamera. Non sarà semplice per i militari rintracciare l'attrezzatura, il cui valore è pari a svariate migliaia di euro.

Mediaset diffonderà in tutto il mondo le immagini dei funerali di Berlusconi

E sempre per restare in tema Mediaset, società fondata proprio da Silvio Berlusconi (con il precedente nome di Fininvest) ha reso noto che realizzerà la produzione della diretta televisiva sui funerali del Cavaliere, distribuendo il segnale internazionale per i broadcaster che lo desiderano con audio embeddato senza commento. Mediaset metterà a disposizione il segnale anche a satellite. Le emittenti che volessero integrare possono predisporre le postazioni di commento e stand up all'esterno della Cattedrale, nel luogo che la Prefettura indicherà.

Sono le prime indicazioni, per i broadcaster che copriranno mercoledì alle 15 in Duomo le esequie di Silvio Berlusconi, diffuse dall'ufficio stampa dell'Arcidiocesi di Milano. La celebrazione eucaristica con il rito delle esequie sarà presieduta da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Non sono pertanto possibili presenze di video operatori in cattedrale.