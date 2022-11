Morta esplosione palazzina Lucca, il marito di Debora: “Non ci meritavamo questo: ti amerò sempre” “Non meritavamo questo dolore, ti amerò per sempre”, così su Facebook il marito di Debora Pierini, la 26enne morta nell’esplosione della palazzina a Lucca. Dopo il ricovero era stata fatta partorire d’urgenza e ora il piccolo Dante sta bene.

A cura di Chiara Ammendola

Debora Pierini e Davide Giracello

“Mi hai regalato i sei anni più belli della mia vita, mi hai regalato Dante, bello e dolce come te. Mi hai regalato tutta te stessa. Mi hai regalato tutto quello che potessi desiderare”, inizia così il lungo post che Davide Giracello ha condiviso sul proprio profilo Facebook in ricordo della moglie Debora Pierini, morta dopo due settimane di agonia all'ospedale di Pisa.

Debora Pierini

Troppo gravi le ferite riportate dopo l'esplosione della palazzina a Torre di Lucca dove la 26enne viveva insieme col marito. Incinta all'ottavo mese di gravidanza, Debora è stata sottoposta a un cesareo d'urgenza per far nascere il piccolo Dante che è sopravvissuto e sta bene.

“Eri la mia roccia, il mio appoggio, il mio amore più grande – prosegue il marito nel suo post – senza te sarà un viaggio veramente difficile. Spero di esaudire le ultime parole che mi hai detto, devo farmi forza, ci proverò ma niente ha senso senza di te. Non ci meritavamo questo. Ti amerò per sempre”. Ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Pisa, la 26enne è morta l'11 novembre a causa delle gravi ustioni che aveva su tutto il corpo.

Due delle vittime dell’esplosione a Lucca, Lyudmyla Perets e Luca Franceschi

Molto probabilmente il corpo di Debora sarà sottoposto ad autopsia martedì, lo stesso giorno in cui è fissato l’esame per le altre due vittime dello scoppio, Lyudmyla Perets e Luca Franceschi. Nei giorni successivi verrà poi comunicata la data dei funerali della giovane mamma originaria di Seravezza.

Davide e Debora si erano sposati il 22 agosto 2021 dopo un rinvio dovuto dalla pandemia. “I medici hanno fatto l'impossibile, ma Debora era troppo compromessa. Ed è volata via – le parole della mamma della giovane, Laura Bicchieri – i medici hanno fatto di tutto, ma mia figlia ha avuto una crisi repiratoria fatale. La primaria ce l'ha messa tutta e lo staff medico ha tentato ogni cosa per salvarla, ma non sono riusciti”.