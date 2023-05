Monopoli, investita a 50 metri dall’ospedale ma non c’è l’ambulanza: 73enne muore in attesa di soccorsi Una donna di 73 anni è stata investita da un’auto a 50 metri dall’ospedale di Monopoli, ma non c’erano ambulanze per soccorrerla. L’anziana è morta sull’asfalto in attesa di soccorsi.

Immagine di repertorio

Una donna di 73 anni è stata travolta da un'auto nella serata del 17 maggio ed è morta poco dopo il sinistro stradale. Il tutto è avvenuto a Monopoli, a 50 metri dall'ospedale San Giacomo, mentre attraversava sulle strisce pedonali con il cane al guinzaglio. Per motivi ancora da accertare, l'anziana è stata travolta da un 20enne alla guida di una Peugeot bianca sulla via Sant'Anna. Stando a quanto reso noto, il giovane automobilista avrebbe immediatamente soccorso l'anziana chiedendo l'intervento tempestivo del 118 sul luogo dell'incidente.

I sanitari erano però già usciti per un altro codice rosso fuori città a bordo dell'unica ambulanza a disposizione. I carabinieri giunti sul posto hanno quindi chiesto l'intervento di medici e infermieri del pronto soccorso, alcuni fuori servizio, in attesa dell'arrivo di un'altra ambulanza da un paese limitrofo. Secondo alcuni testimoni, al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine la donna respirava ancora ed è rimasta immobilizzata sull'asfalto per almeno 15 minuti prima del rientro dell'ambulanza dell'ospedale di Monopoli. Quando i sanitari del 118 sono riusciti ad arrivare sul posto dopo aver lasciato al pronto soccorso un altro paziente, non vi era però già più nulla da fare.

La tragedia ha sconvolto tutta la comunità di Monopoli, che adesso si interroga sulla scarsità di ambulanze e l'impossibilità di intervenire perfino a 50 metri dal nosocomio. “In vista dell’estate, con l’approdo di migliaia di turisti, temiamo il riproporsi di queste situazioni estreme" ha raccontato un cittadino preoccupato al quotidiano La Repubblica che per primo ha raccontato la vicenda. In un'altra circostanza, ha spiegato il residente, la 73enne avrebbe potuto essere salvata. "Non lo sapremo mai con certezza" ha sottolineato il testimone intervistato dal quotidiano.