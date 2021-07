Si sarebbe sentito male mentre lavorava nel cantiere de La Sirenetta di Mondello. Il malore lo ha fatto cadere da un'altezza di circa 3 metri, causandone la morte. Un operaio di 42 anni è deceduto nella mattinata odierna del 12 luglio dopo l'incidente avvenuto mentre stava montando il vetro di una finestra. A soccorrere il lavoratore un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale di Villa Sofia. Ogni tentativo di aiutarlo a riprendersi è stato però vano. Il 42enne è morto in ospedale nonostante gli sforzi del personale medico: erano troppo gravi le ferite riportate dopo la caduta.

In piazza Valdesi sono intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato di Mondello. Presente anche il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Asp) per chiarire i contorni della vicenda e accertare comunque il rispetto di tutte le norme di sicurezza utili a garantire l'incolumità degli operai. I lavori erano in dirittura d'arrivo dopo che, nella giornata di sabato scorso, il piano inferiore della struttura era stato inaugurato dopo un decennio di inattività. Gli operai avrebbero dovuto continuare le ristrutturazione del piano superiore effettuando alcuni ritocchi per trasformare l'area in un punto ristoro. L'operaio 42enne era stato chiamato insieme ai colleghi ad effettuare questo tipo di attività. Aveva seguito dall'inizio le operazioni riguardanti la struttura e avrebbe dovuto ultimare le rifiniture finali dell'area ristorante. Non è ancora stato reso noto che tipo di malore abbia colpito il 42enne, che godeva di un generale buon stato di salute. Ad accertare cosa accaduto saranno i medici e il personale delle forze dell'ordine, già sul posto per condurre alcune indagini utili a delineare i contorni della tragedia. Sconvolti colleghi e familiari del giovane operaio.