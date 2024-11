video suggerito

Molestie sessuali a una suora nel centro di accoglienza: 34enne arrestato a Genova Ore di paura per una religiosa nel levante di Genova: la donna è stata molestata da un uomo di 34 anni, ospite della comunità poiché senza fissa dimora. Sono dovuti intervenire i carabinieri per bloccarlo e arrestarlo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 34 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri in un centro di accoglienza nel levante genovese. Secondo la ricostruzione, avrebbe molestato una suora, avvicinandola con insistenza, toccandola e facendole proposte a sfondo sessuale. La donna, visibilmente turbata, ha cercato di respingerlo e allontanarlo, ma senza successo.

Al rifiuto deciso della religiosa, l'uomo avrebbe perso completamente il controllo, iniziando a minacciarla e costringendo le persone presenti a intervenire per cercare di fermarlo. Nonostante i tentativi di calmarlo, l'uomo ha dato in escandescenze, danneggiando l'arredamento della struttura che lo ospitava. Ha colpito con calci e pugni porte e sedie del refettorio, rendendo l'atmosfera sempre più tesa e caotica.

Non contento, dopo aver malmenato anche gli astanti che cercavano di riportare la situazione sotto controllo, ha tentato nuovamente di avvicinarsi alla suora, che, impaurita, è fuggita trovando riparo in una vicina casa di riposo. Le consorelle, preoccupate per l'incolumità della donna e per la crescente aggressività dell'uomo, hanno allertato i carabinieri.

Leggi anche Violenza sessuale su ragazza alla festa mentre un altro filmava: condannato e in carcere dopo 11 anni

I militari dell'Arma sono arrivati sul posto in breve tempo, riuscendo a evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Dopo aver calmato l'uomo, chiaramente in uno stato di forte agitazione psicofisica, lo hanno arrestato.

Il 34enne è ora accusato di violenza privata, minacce, molestie e danneggiamento, mentre si indaga sulle cause del suo comportamento e sul suo passato.