Modena, va a camminare nel bosco e trova ossa umane e indumenti: indagini in corso A Spezzano, in provincia di Modena, sono state ritrovate casualmente da un gruppo di persone delle ossa umane in una zona boschiva. Il ritrovamento è stato confermato dai carabinieri.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Durante una passeggiata la macabra scoperta: nel bosco ci sono delle ossa umane. È quando accaduto mercoledì mattina in un’area boschiva di Spezzano, nella provincia di Modena, e attualmente sono in corso le indagini dei carabinieri che dovranno stabilire a chi appartenessero quei resti.

In particolare, come sempre in questi casi, sono in corso indagini sui diversi casi di sparizione di persone registrati nel territorio della provincia emiliana. In questa fase i militari non escludono alcuno scenario.

Il rinvenimento, secondo quanto ricostruito, è avvenuto mercoledì mattina quando il titolare di un salone di parrucchiere si è recato a piedi nella zona collinare insieme ai due figli e un amico. In quel momento, camminando, il gruppetto si è imbattuto nelle ossa.

Avrebbero trovato, secondo il loro stesso racconto, uno scheletro intero. Inoltre nella zona sarebbero stati trovati degli indumenti, elemento che potrebbe risultare molto importante ai fini delle indagini in corso.

I resti umani si trovano adesso a disposizione della medicina legale di Modena, in attesa di tutti gli esami del caso che possano essere utili per chiarire il caso. Fra le ipotesi al vaglio, a quanto si apprende, anche quella che i resti possano appartenere a un 27enne, residente non molto lontano dalla zona del ritrovamento, che risulta scomparso dall'estate dello scorso anno.

Ma saranno tutti gli esami del caso che dovrà eseguire la Medicina legale della città emiliana a stabilire se sia una possibilità plausibile: è ancora da capire se quelle ossa appartengano a un uomo o una donna.