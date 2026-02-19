Attualità
Modena, terrorizzata dal marito violento donna si getta dal balcone: salvata dalla figlia di 18 anni

L’uomo, su cui gravava un divieto di avvicinamento nell’ambito del Codice rosso, è piombato in casa terrorizzando la donna, che si è gettata dal balcone: l’impatto è stato attutito dalla figlia.
A cura di Davide Falcioni
Pur di sfuggire alle violenze del marito, che l'aveva raggiunta nonostante fosse stato allontanato dalla casa famigliare, una donna di Medolla, in provincia di Modena, si è gettata dal balcone della sua abitazione; anche sua figlia, che ha cercato di attutirne la caduta, è rimasta ferita nell'impatto con la madre.

Stando a una prima ricostruzione fatta dai carabinieri nel pomeriggio di martedì la 38enne era in casa insieme alla figlia di 18 anni quando, all'improvviso, nell'abitazione è piombato il marito, su cui gravava un divieto di avvicinamento nell’ambito del Codice rosso. Da approfondire il motivo per cui era scattata la misura cautelare, si presume per condotte maltrattanti.

Di fatto, comunque, pare che la sola presenza del marito abbia terrorizzato la donna, evidentemente traumatizzata da altre violenze subite nel passato. La 38enne, spaventata, ha quindi fatto un gesto inconsulto: si è gettata dal balcone, da un’altezza di circa 3 metri. La figlia, che in quel momento si trovava in cortile, ha assistito a tutto e ha cercato disperatamente di attutire la caduta della madre per evitare più gravi conseguenze. C’è riuscita a quanto pare, ma si è fatta del male.

Attualità

