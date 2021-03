Drammatico incidente questa mattina intorno alle 7 lungo la Strada Provinciale 569, all'altezza della ditta Menabue carrelli elevatori nella zona artigianale di Vignola: una Fiat Punto che in quel momento stava transitando è uscita di strada travolgendo un pedone. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica. È stato richiesto anche l'intervento di un'eliambulanza da Bologna, ma per il malcapitato era ormai troppo tardi. La vittima, un uomo italiano di 51 anni residente in zona, è deceduta sul colpo. Il conducente dell'auto, un 20enne italiano, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, a partire da quelli relativi all'eventuale consumo di alcol o sostanze stupefacenti. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e il motivo per cui l'auto è uscita di strada, andando anche ad impattare contro un manufatto in mattoni. Si dovrà accertare, tra l'altro, se l'uscita di strada sia stata causata da una distrazione mentre il conducente era al telefono. Sul posto anche i Carabinieri.

Pedoni e ciclisti continuano ad essere le più frequenti vittime degli incidenti stradali. Nel 2020 240 pedoni hanno perso la vita. Rispetto al 2018 (612 morti) e al 2019 (534 decessi), l'anno scorso – caratterizzato dall'emergenza Covid, con un consistente calo della circolazione stradale e dei sinistri – ha visto una forte riduzione, con una media di 20 vite perdute al mese e un calo dei decessi del 55% fra il 2020 e il 2019. L'anno nero per i pedoni fu il 2002, prima dell'introduzione della patente a punti, con 1.226 morti. A renderlo noto, nelle scorse settimane, è stato l'Osservatorio Pedoni dell'Asaps, l'Associazione sostenitori della Polizia stradale.