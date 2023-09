“Mio figlio investito e ferito da auto pirata”, ma il video incastra il papà: indagato ad Andria Il 43enne pugliese è ora indagato per simulazione di reato e per lesioni personali ai danni del bambino. A incastrare definitivamente il genitore il video di una telecamera di sorveglianza acquisita dagli inquirenti dopo il racconto in ospedale.

A cura di Antonio Palma

Il figlio di soli 11 anni era rimasto coinvolto in un incidente mentre era sul trattore insieme a lui e così, per evitare guai, l’uomo ha pensato bene di simulare un investimento stradale del piccolo da parte di una fantomatica auto pirata. È accaduto in Puglia dove però il racconto dell’uomo dal primo momento non è risultato credibile e il genitore è finito indagato per simulazione di reato e per lesioni personali ai danni del bambino.

Protagonista del gesto un uomo di 43 anni residente ad Andria che lo scorso 12 luglio si era presentato al pronto soccorso del locale ospedale col figlio minorenne ferito. Interpellato dai sanitari, l’uomo aveva dichiarato che il bambino era stato investito mentre stava attraversando la strada. Forse pensava di evitare guai parlando di un pirata della strada che era fuggito senza prestargli soccorso ma così facendo ha fatto scattare la segnalazione alla polizia e le conseguenti indagini. Gli uomini della Squadra Mobile si sono messi subito alla ricerca del presunto pirata della strada ma dal primo momento si sono accorti che qualcosa non andava.

Da subito la versione del 43enne infatti non aveva convinto del tutto i poliziotti che non trovavano traccia del loro passaggio. Quando hanno deciso di riascoltarlo, il giorno successivo, facendogli altre domande, l’uomo si è contraddetto e ha fornito una ricostruzione dei fatti differente. "Anche questa ricostruzione non era veritiera, ma fornita per celare la verità e sviare le indagini", spiegano dalla questura di Andria-Barletta-Trani dopo aver indagato sul caso. Nei suoi confronti, nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Mobile hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini.

A incastrare definitivamente il genitore il video di una telecamera di sorveglianza acquisita dagli inquirenti. La camera infatti ha immortalato il minore mentre viaggiava in strada seduto sul paraurti di un trattore agricolo guidato dal padre, a velocità sostenuta e senza alcun tipo di protezione. Durante il tragitto, però, l’11enne è sobbalzato dal mezzo facendo una caduta rovinosa sull'asfalto, ferendosi in maniera seria tanto che, dopo la visita in ospedale, i medici si sono riservati la prognosi.