È stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, l'uomo di 44 anni che a Mineo, comune del Catanese, ha picchiato la convivente e il figlio piccolo della donna. Un'aggressione avvenuta, secondo il racconto della vittima, perché il bambino di soli 4 anni avrebbe fatto i capricci e per questo l'uomo sarebbe intervenuto "per educarlo". Parole confermate dallo stesso 44enne che è stato portato in caserma per essere interrogato prima di essere posto agli arresti domiciliari in casa di alcuni famigliari.

L'allarme è scattato nella serata di ieri quando è stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine nell'appartamento di via santa Croce a Mineo. Ad allertare il 112 sono stati i vicini di casa della famiglia che hanno sentito delle urla provenire dalla casa e, preoccupati, hanno deciso di chiamare i carabinieri. I militari sono giunti poco dopo e sono entrati nell'appartamento dove ad attenderli hanno trovato la nonna con in braccio il bambino e la madre del piccolo con il convivente.

L'uomo è stato posto ai domiciliari in casa di alcuni familiari

La donna ha immediatamente raccontato l'accaduto, spiegando che l'uomo, suo compagno, avrebbe picchiato il figlio di 4 anni perché faceva i capricci. La mamma sarebbe però intervenuta per fermarlo e a quel punto il 44enne si sarebbe scagliato anche contro di lei aggredendola con calci e pugni. Durante l'aggressione avrebbe anche rotto il vetro di una finestra con un pugno. Il 44enne è stato fermato e portato in caserma per essere interrogato: ai militari ha detto di avere agito in quel modo per l'incapacità della madre di educare il figlio. Di conseguenza doveva esser lui a farlo, se necessario, anche con le botte. L'uomo è stato posto ai domiciliari in casa di alcuni familiari.