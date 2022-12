Minaccia di accoltellare i genitori e li picchia con un mocio: arrestato 46enne ad Ancona L’uomo, un 46enne di Ancona, è stato arrestato e condotto nel carcere di Montacuto. Nel giro di un’ora ha minacciato e picchiato per due volte gli anziani genitori.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Pugni, spinte, colpi di ‘mocio' e minacce in casa ai genitori con un grosso coltello. Un uomo di 46 anni è stato tratto in arresto dagli agenti delle Volanti della polizia ad Ancona intervenuti per due volte consecutive in un'ora, in un appartamento, perché l'uomo aveva aggredito e poi minacciato di morte i genitori.

Il primo intervento è stato effettuato alle ore 23di ieri dopo la segnalazione di una lite in casa. Ai poliziotti, attesi nell'androne del palazzo, il padre dell'uomo aveva raccontato dell'ennesima discussione avuta con il figlio; quest'ultimo aveva dato in escandescenza e, dopo aver preso in mano un mocio con manico in legno, lo aveva brandito verso padre e madre, per poi colpirli. Anche la donna aveva riferito di essere stata colpita alla testa dal figlio con un pugno e di essere stata spintonata.

In quei frangenti, nel tentativo di frapporsi tra madre e figlio, il padre era stato raggiunto al volto da un pugno sferrato dal 46enne. Il figlio aveva mantenuto con gli agenti un atteggiamento pacato e collaborativo, negando ogni episodio violento. Dai controlli della polizia tuttavia era emerso che il 46enne era solito avere atteggiamenti minacciosi nei confronti della mamma, connessi probabilmente con problemi legati a dipendenza da sostanze alcoliche.

Padre e madre sono stati soccorsi sul posto da personale sanitario del 118 e hanno rifiuto il trasporto in ospedale. A questo punto, quando gli animi sembravano rasserenati, dopo aver comunicato al richiedente le proprie facoltà di legge, gli agenti se n'erano andati. Poche decine di minuti dopo, però, alle 23.50, era arrivata una nuova richiesta d'intervento da parte del padre: appena dopo l'allontanamento delle forze dell'ordine, il figlio aveva nuovamente dato in escandescenza, minacciando i genitori, questa volta con un grosso coltello da cucina.

A quel punto l'uomo è stato arrestato per il reato di maltrattamenti contro familiari: in via precautelare, il pm ne ha disposto la traduzione nel carcere di Montacuto.