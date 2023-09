Migranti, un neonato è morto annegato a Lampedusa: la barca era arrivata appena fuori dal porto Mentre un gruppo di migranti, assistiti dalla Guardia costiera, stava sbarcando a Lampedusa, diverse persone sono cadute in acqua. Tra di loro c’era anche un neonato di 5 mesi, che è morto annegato. La Capitaneria di porto si occuperà di ricostruire quanto accaduto.

A cura di Luca Pons

immagine di repertorio

Tragedia nella notte a Lampedusa. Secondo quanto reso noto finora, erano le 4.18 di mattina quando un'operazione di soccorso è andata storta. Una motovedetta della Guardia costiera stava intervenendo per aiutare un barcone con a bordo 46 persone migranti, giunto poco fuori dal porto di Lampedusa, ma poco prima del suo arrivo diverse persone sono cadute in acqua. Tutte sono state recuperate, ma tra di loro c'era anche un neonato di 5 mesi, e per lui non c'è stato niente da fare. Il suo cadavere è stato trovato e portato alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana. Sula barca c'era anche la madre del neonato, che ora si trova all'hotspot di contrada Imbriacola. Per lei, la polizia ha chiesto che sia fornito un supporto psicologico.

La Capitaneria di porto si occuperà di ricostruire esattamente cosa è successo: secondo quanto risulta finora, il rovesciamento sarebbe avvenuto poco prima che la Guardia costiera arrivasse sul posto. Si tratta dell'ultima morte in una serie di episodi avvenuti negli ultimi giorni, quando il numero di sbarchi ha visto un nuovo picco: migliaia di persone sono arrivate a Lampedusa, la stima è che siano state 5mila persone in oltre 100 sbarchi, e solo due giorni fa un naufragio ha visto 40 persone disperse al largo della Tunisia.

Intanto, gli arrivi non si fermano: questa notte circa mille persone – prevalentemente uomini – sono giunti sull'isola in 23 sbarchi diversi. La previsione è che anche nelle prossime ore decine di barchini arriveranno, visto il gran numero di partenze dalla Tunisia e non solo.

Sempre questa notte, la Ong Resqship con il veliero Nadir ha detto di aver assistito circa 230 persone, con il sostegno della nave mercantile Bbc Edge. "Il cargo si è avvicinato e ha evacuato 186 persone", ha spiegato l'organizzazione, perché "non c'era nessun'altra nave di soccorso nelle vicinanze". Nadir quindi ha preso a bordo altre 46 persone presenti. I migranti erano divisi in cinque imbarcazioni diverse, di cui due non avevano il motore.

A bordo c'erano anche donne incinte e minorenni. Resqship ha fatto sapere che Nadir ha distribiuto giubbotti di salvataggio e acqua alle persone soccorse: "Diciannove persone in condizioni critiche sono state portate a bordo per ricevere cure mediche". Molti dei presenti presenterebbero sintomi di grave disidratazione e anche ustioni chimiche.