La Germania ferma l’accoglienza dei migranti dall’Italia: sospeso il meccanismo di solidarietà Stop ai trasferimenti dei migranti dall’Italia alla Germania nell’ambito del meccanismo volontario di solidarietà: è quanto avrebbe deciso il governo tedesco, a causa di una forte pressione sul proprio sistema di accoglienza.

A cura di Annalisa Girardi

La Germania avrebbe sospeso l'accoglienza dei migranti in arrivo dall'Italia, nell'ambito del meccanismo volontario di solidarietà, che redistribuisce le persone sbarcate nei Paesi di primo approdo in tutti gli Stati membri dell'Ue. È il giornale tedesco Die Welt a riportarlo: la decisione sarebbe stata presa dalla ministra degli Interni tedesca Nancy Faeser, che avrebbe informato Roma della decisione, spiegando che la forte pressione migratoria che sta subendo attualmente la Germania abbia costretto Berlino a sospendere temporaneamente le procedure di selezione per i richiedenti asilo in arrivo attraverso il meccanismo volontario di solidarietà.

La sospensione sarebbe stata comunicata in una lettera al governo italiano già agli inizi di agosto e resterebbe in vigore "fino a nuovo ordine". Non riguarderà, ad ogni modo, le persone per cui era già stato previsto il trasferimento in Germania, che verranno accolte nel Paese come programmato.

Secondo Die Welt dietro la decisione del governo tedesco ci sarebbe il continuo rifiuto – da parte di quello italiano – di consentire i trasferimenti dalla Germania previsti dalla Convenzione di Dublino per quei migranti che si sono spostati senza permesso. Secondo le regole attualmente in vigore, infatti, se un richiedente asilo viaggia verso un secondo Paese Ue senza permesso deve essere rispedito in quello di primo ingresso: l'Italia, tuttavia, da diversi mesi non starebbe accettando di riaccogliere queste persone entro i suoi confini.

Già a dicembre 2022 l'Italia aveva scritto una lettera ai partner europei per dire loro che non avrebbe più accettato questo tipo di trasferimenti, a causa di una pressione troppo elevata nel sistema di accoglienza. Una pressione destinata a intensificarsi nell'estate di quest'anno. Le immagini che arrivano da Lampedusa danno il senso della portata della situazione. In una sola giornata sono arrivate oltre 4 mila persone e l'hotspot di Contrada Imbriacola è al collasso.

A chiudere le porte all'Italia, però, è anche la Francia. Il ministro dell'Interno francese Gérarld Darmanin – già in passato protagonista di scontri e polemiche con esponenti del governo italiano -ha infatti annunciato che intende blindare il confine a Ventimiglia, evitando così che i migranti sbarcati in Italia possano attraversarlo per raggiungere la Francia.