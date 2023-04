Migranti, 500 persone a rischio naufragio, Geo Barents le raggiunge ma non riesce a soccorrerle Il barcone con 500 persone a bordo, segnalato da Alarm Phone, si trova ancora in mare. È stato raggiunto dalla nave Geo Barents di Msf, che però non è ancora riuscita a soccorrere i migranti, per via delle avverse condizioni meteomarine. Ocean Viking intanto è arrivata a Salerno con 92 persone salvate sabato.

A cura di Annalisa Cangemi

Immagine di repertorio

Ci sono ancora 500 persone in mare che rischiano di annegare. La nave Ong Geo Barents ha raggiunto il barcone che era stato segnalato ieri da Alarm Phone, ma a causa delle pessime condizioni meteo non è ancora riuscita a soccorrerli, anche perché un intervento adesso potrebbe mettere in pericolo la vita dei naufraghi. Dalle 4 di questa mattina comunque l'imbarcazione, che si trova nella zona Sar di Malta, è visibile dal ponte della Geo Barents.

Il barcone è sovraccarico e i migranti potrebbero annegare anche a causa delle raffiche di vento di oltre 40 nodi e delle onde alte. La Valletta ha assunto il coordinamento delle operazioni, ma non è possibile avvicinarsi troppo al natante, perché c'è il pericolo concreto che si ribalti. "Dalle ore 4 di questa mattina, l'imbarcazione in pericolo è visibile dal ponte della Geo Barents", fanno sapere da Msf.

"A causa delle condizioni meteo avverse, in questo momento non è possibile effettuare il soccorso senza compromettere la sicurezza dei superstiti, nonché quella dei soccorritori e soccorritrici di Msf", spiegano ancora dall'ong. Durante la notte a ‘ombreggiare' l'imbarcazione sono giunti anche due mercantili. "Chiediamo alle autorità di mobilitare sufficienti risorse di soccorso senza ulteriori indugi", ha scritto Alarm Phone, in contatto con i naufraghi. "Abbiamo consigliato loro di mantenere la calma perché qualsiasi salvataggio a causa del maltempo richiede tempo".

"Occorre non criminalizzare la povertà, occorre che l'Europa affronti seriamente il problema dell'immigrazione e che l'Italia continui a fare la sua parte nell'accogliere", è l'appello di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, all'Ansa. "Ma bisogna urgentemente – ha aggiunto – trovare la modalità di affrontare questo nodo perché non si può continuare a respingere, non si può criminalizzare di fatto le ong".

"Abbiamo il dovere di chiederci che cosa fare, non di rincorrere i problemi ma di trovare delle soluzioni che aiutino, per chi è possibile nei propri contesti, per chi non è possibile trovare il modo di accoglierli in altri contesti. L'Italia è sempre stata molto generosa. È l'Europa nel suo insieme che deve fare questa grande riflessione", ha spiegato don Ciotti, arrivato ad Aosta, su invito della presidente di Libera Vda, Donatella Corti, per incontrare alcune classi che non hanno potuto partecipare per motivi organizzativi alla Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il 21 marzo scorso a Milano.

"Bisogna sentire – ha sottolineato ancora don Luigi Ciotti – che abbiamo il dovere di accogliere, salvare le vite. E che ci vuole una volontà politica internazionale per affrontare questo problema dell'immigrazione, che è un problema non emergenziale, ma è un problema che dura da tempo e che andrà davanti. Perché aumenterà il numero delle persone cha lasceranno la loro terra per eventi atmosferici ma anche per i conflitti e le guerre. Ci sono 59 guerre in atto sulla faccia del pianeta e milioni di persone che non sanno dove sbattere la testa. Fuggono – ha sottolineato – dalla violenza, dalla povertà, dalle crisi ambientali, dai conflitti".

Ocean Viking arrivata a Salerno

Intanto la nave Ocean Viking di Sos Mediterranee è arrivata a Salerno, il porto che le è stato assegnato dalle autorità italiane, dopo che l'imbarcazione umanitaria ha salvato sabato pomeriggio 92 persone, che si trovavano su un gommone sgonfio in acque internazionali al largo della Libia. Il Pos indicato distava 880 chilometri dall'area delle operazioni. La nave ha attraccato al molo 22 dello scalo commerciale salernitano. Tra le 92 persone, ci sono 48 minori non accompagnati e 3 accompagnati da familiari, oltre a 9 donne.

"Sono esausti e alcuni presentano ustioni da carburante", aveva spiegato l'ong dopo il salvataggio. "I sopravvissuti stanno cercando di riprendersi sul ponte, tra venti forti e pioggia", spiegano i soccorritori. Tra loro c'è Amadou, 17 anni, uno dei tanti minori che hanno affrontato il viaggio da soli. "Sono arrivato in Libia a 12 anni dopo che i miei genitori hanno divorziato – ha raccontato al team di Ocean Viking -. Non c'è posto per me a casa in Guinea Conakry". Per quattro volte Amadou ha tentato di raggiungere l'Italia e per tre volte è stato catturato e riportato nei centri di detenzione.