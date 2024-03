Micotossina nel succo di frutta, scatta il richiamo di Lidl: “Non bevetelo” La catena di discount Lidl ha segnalato il richiamo da parte del suo fornitore di un lotto di frullato multifrutti ‘Red Genius’ a marchio Solevita per la possibile contaminazione di patulina, sostanza formata da muffe nociva per la salute, che può provocare nausea, vomito e disturbi di digestione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un lotto di frullato multifrutti ‘Red Genius’ a marchio Solevita è stato richiamato dalla catena di discount Lidl su segnalazione del proprio fornitore. Il motivo è legato alla possibile contaminazione nei succhi di frutta di aronia di patulina, una micotossina prodotta da diversi funghi del genere Aspergillus e Penicillum, classificata moderatamente pericolosa per l’uomo dall’O.M.S. che agisce come Interferente.

Il prodotto interessato si chiama "Solevita Smoothie Red Genius, 250 ml” di Lidl ed è stato richiamato da parte del produttore Molkerei Gropper GmbH & Co. KG. Lo stabilimento di produzione si trova in Dr. Bern-Straße 23, a Moers, in Germania. Molkerei Gropper GmbH & Co. KG, che insieme a Dr. Oetker controlla Moers Frischeprodukte. È venduto in bottigliette da 250 ml, con la data di scadenza 12/03/2024. Il prodotto interessato è stato venduto presso Lidl Svizzera, Germania e Francia.

A scopo precauzionale, la nota catena di discount, che ha già ritirato il prodotto dalla vendita, invita a non consumare il frullato con la data di scadenza sopra indicata qualora gli utenti lo avessero acquistato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso delle confezioni interessate dal richiamo possono restituirle al punto vendita dove è stato comperato, anche senza scontrino. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Lidl al numero verde 800 480048.

Leggi anche Possibile presenza di corpi estranei nelle barrette Milka: richiamate dai supermercati Carrefour

La patulina è una sostanza formata da muffe nociva per la salute (una micotossina), che può provocare nausea, vomito e disturbi di digestione. Una delle principali conseguenze della intossicazione da patulina è l’abbassamento delle capacità immunitarie. Ha inoltre attività neurotossica ed effetti negativi a livello gastrico ed intestinale.