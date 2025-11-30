Attualità
video suggerito
video suggerito

Mettono catena all’ingresso della caserma per fuggire e poi assaltano il bancomat con la ruspa in Puglia

L’assalto a San Ferdinando di Puglia, dove una banda di ladri ha tentato di sradicare un Postamat. Utilizzata anche una bomba, oltre ad un diversivo che non è bastato ad evitare la fuga a mani vuote.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
L’assalto a San Ferdinando di Puglia
L’assalto a San Ferdinando di Puglia

Un boato ancora prima dell’alba ha squarciato il silenzio nel comune di San Ferdinando di Puglia. In via Battisti, davanti all’ufficio postale, una ruspa ha agito da ariete per sradicare bancomat incassato nella parete. In pochi secondi il muro perimetrale è crollato, lasciando dietro di sé una nube di polvere e frammenti che si sono sparsi anche sugli edifici vicini, ora monitorati per valutarne la stabilità.

Il commando, composto da almeno tre persone, avrebbe pianificato ogni dettaglio. Prima di agire, i malviventi hanno infatti bloccato con un catenaccio il cancello d’ingresso della vicina caserma dei Carabinieri, così da ritardare il possibile intervento delle pattuglie. Un diversivo utile, ma non abbastanza. I rumori dell’assalto, forti e inconfondibili intorno alle 4.45, hanno svegliato diversi residenti, che hanno subito chiamato il 112.

Quando le prime auto dei militari della Compagnia di Barletta sono riuscite a uscire dalla caserma, liberando il cancello, i banditi erano ancora lì, impegnati a tentare di scardinare la cassaforte con il mezzo pesante. La banda ha quindi abbandonato tutto, ruspa compresa, fuggendo a mani vuote lungo strade laterali. In via Cerignola, per coprirsi la ritirata, gli stessi ladri avrebbero incendiato un autocarro; in via Trinitapoli, invece, sono stati ritrovati chiodi sull’asfalto, disposti con cura per rallentare eventuali inseguitori.

Leggi anche
Prelevavano piccole somme di denaro, poi facevano esplodere il bancomat a Foggia: arrestata banda della marmotta

Intorno all’ufficio postale, stamattina, la scena era surreale: una facciata sventrata, la cassa metallica del bancomat divelta a metà, i tecnici del Comune già impegnati a valutare i danni agli edifici circostanti. L’area è stata transennata e presidiata per ore, mentre i carabinieri raccoglievano testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza.

L’assalto di questa notte si inserisce in una lunga scia di colpi analoghi che da settimane colpiscono gli sportelli postamat della regione: da Cellammare a Ginosa, da Mottola fino a Stornara, una vera emergenza sicurezza che ha già costretto Poste Italiane a limitare gli orari di accesso notturno in 145 uffici pugliesi.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
sanremo
2026
Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i cantanti in gara: i nomi dei 30 big in gara al Festival
L'annuncio di Carlo Conti al Tg1 delle 13:30
Da Fedez ai Jalisse, le reazioni dei protagonisti di Sanremo 2026 e degli esclusi: "Ventinovesimo rifiuto"
Il nuovo regolamento e cosa cambia: i Big e le Nuove proposte, il sistema di voto e le serate
Geolier a Sanremo, i salti mortali di Carlo Conti per accendere il suo ultimo festival
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views