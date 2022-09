Mette il figlio nell’auto sbagliata e la proprietaria del mezzo parte: attimi di terrore per una mamma Ha messo il figlio nell’auto sbagliata che è poi ripartita portando con sé il bimbo. Attimi di terrore per una mamma in Sardegna. La vicenda si è consumata nel parcheggio di un supermercato.

A cura di Chiara Ammendola

Momenti di terrore per una mamma in Sardegna che, nel parcheggio di un supermercato, ha messo il figlio nell'auto sbagliata. La donna si è resa conto dell'errore solo quando la vettura è ripartita, così come la conducente del mezzo che dopo aver percorso qualche chilometro ha sentito il piccolo piangere, realizzando l'accaduto.

La vicenda arriva da un comune del Terralbese dove si è consumata qualche giorno fa. Stando a quanto ricostruito sembra che la giovane mamma si trovasse nel parcheggio di un supermercato, dopo aver fatto la spesa, quando si è diretta verso la sua auto per tornare a casa. Accanto alla sua vettura però c'era parcheggiato un mezzo praticamente identico al suo. La donna ha aperto lo sportello dell’auto e ha fatto sedere il figlio di neanche 5 anni sul sedile posteriore, poi è andata a recuperare il carrello con le buste, ma al ritorno ha messo il piccolo che intanto era sceso dall'auto, nella vettura gemella.

La proprietaria dell'altra auto infatti aveva lasciato lo sportello aperto perché era andata a posare il carrello con il quale aveva portato la spesa verso la vettura. Pochi secondi e la donna è ripartita lasciando la mamma nel parcheggio alla ricerca del figlio. Dopo aver percorso pochi chilometri la donna ha sentito il piccolo che era seduto sul sedile posteriore piangere a singhiozzi perché cercava la madre. A quel punto ha impiegato poco per capire che probabilmente qualcosa era successo nel parcheggio del supermercato.

Dopo aver fermato l'auto e tranquillizzato il bambino, ha allertato le forze dell’ordine, che hanno raggiunto il parcheggio del supermercato e trovato la mamma disperata in cerca del figlio. Intanto la donna è tornata al parcheggio e ha lasciato alla madre il figlio.