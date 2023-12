Mette dissuasore di velocità davanti casa, la multa di 350 euro arriva a lui ma giudice gli da ragione La singolare vicenda si è conclusa, almeno per ora, con una sentenza del Giudice di pace che ha accolto il ricorso del cittadino, imponendo al comune di restituire la cifra di 350 euro della multa pagata. Il comune di Chioggia però preme perché il dissuasore venga rimosso in quanto considerato ancora improprio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Stanco dell'alta velocità dei veicoli nella piccola stradina davanti casa sua, un cittadino veneto di Chioggia aveva chiesto al Comune di mettere un dissuasore di velocità e infine si era mosso autonomamente, facendo installare una barriera a spese sue. La multa da 350 euro della polizia municipale però era arrivata a lui per manomissione del suolo pubblico e l'uomo ha dovuto intraprendere una azione legale in Tribunale per non pagare la cifra.

La singolare vicenda si è conclusa, almeno per ora, con una sentenza del Giudice di pace che ha accolto il ricorso del cittadino, imponendo al comune di restituire la cifra di 350 euro della multa pagata, oltre a pagare le spese per un totale di oltre 500 euro. Come ricostruisce il Gazzettino, il fatto in realtà si trascina da cinque anni e intanto il dissuasore nel frattempo è rimasto al suo posto, anche se il Comune non demorde e pensa che ci siano ancora gli estremi per rimuovere il manufatto.

L'amministrazione infatti ribadisce che l'uomo ha agito nonostante il diniego dell’Ufficio Lavori pubblici che aveva espresso parere negativo e ricorda che nessuno può installare dossi o altro in luogo pubblico senza autorizzazione. Il fatto ha acceso le polemiche in Consiglio comunale dove in molti hanno sottolineato la singolarità del caso. Il problema infatti è che, dopo la richiesta, all'uomo sarebbe arrivato l'ok della polizia locale, che però non è vincolante, e quindi lui ha avviato i lavori prima del no degli uffici del Comune.

In pratica vi era stato un parere discordante delle istituzioni locali e per questo il giudice probabilmente ha ritenuto illegittima la multa. Dunque la multa è stata annullata basandosi su considerazioni legate al caso singolo. L'amministrazione locale sta valutando ora se fare contro ricorso sulla multa ma intanto preme perché il dissuasore venga rimosso in quanto considerato ancora improprio dagli uffici comunali preposti.