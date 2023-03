Mette alla luce la figlioletta e va in coma, Federica muore 5 giorno dopo il parto: dolore a Monreale A darne notizia, dopo giorni di speranze e angosce, è stata la stessa famiglia attorno alla quale si è stretta l’intera comunità di Monreale dove Federica Tarallo risiedeva. A loro e alla 27enne sono dedicate decine e decine di messaggi di cordoglio e ricordo.

A cura di Antonio Palma

Tragedia nelle scorse ore nel Palermitano dove una giovane mamma di 27 anni è morta a pochi giorni dal parto dopo aver messo al mondo la sua figlioletta. Il dramma si è consumato ieri quando la 27enne Federica Tarallo è morta dopo cinque giorni di agonia all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stata ricoverata d'urgenza dopo aver partorito all'ospedale Ingrassia.

A darne notizia, dopo giorni di speranze e angosce, è stata la stessa famiglia attorno alla quale si è stretta l’intera comunità di Monreale dove Federica Tarallo risiedeva. A loro e alla 27enne sono dedicate decine e decine di messaggi di cordoglio e ricordo.

La 27enne attendeva con trepidazione la nuova arrivata dopo aver perso in passato due gemellini per un aborto spontaneo. “Solo chi c’è passata può capire quello che una donna prova in quella sala operatoria.. dovresti entrare per dare alla luce tuo figlio e fare la cosa più bella al mondo ed invece entri e senti talmente freddo che penso che un freddo del genere io non l’abbia mai sentito in vita mia, quel giorno un pezzo di me è morto con loro per sempre" aveva scritto Federica.

Leggi anche Maestra muore in ospedale dopo 10 giorni di attesa per una gastroscopia: indagati 2 medici a Lecce

Quello che doveva essere un momento di gioia immenso per lei e il marito, però, purtroppo si è trasformato in una nuova tragedia. A causa di complicanze improvvise, la giovane mamma è stata ricoverata d’urgenza e sottoposta a cesareo al settimo mese di gravidanza giovedì scorso all'ospedale Ingrassia di Palermo. La piccola è stata trasferita nell’unita neonatale ma le condizioni della mamma purtroppo sono peggiorate repentinamente tanto da richiedere il trasferimento immediato alla terapia intensiva dell'ospedale Villa Sofia.

Qui purtroppo, nonostante il lavoro dei medici e le speranze di tutti, Federica Tarallo non si è mai più ripresa. Già venerdì i medici l’avevano dovuto attaccare alle macchine salvavita. Infine martedì sera il suo cuore ha smesso di battere per sempre tra la disperazione del marito, dei parenti e degli amici che adesso piangono per quella ragazza che tutti descrivono come solare e che sognava solo di diventare mamma e di poter abbracciare la sua bambina.