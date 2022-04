Meteo weekend delle Palme: maltempo e allerta meteo per vento forte sull’Italia Le previsioni meteo per il weekend delle Palme indicano un fine settimana caratterizzato da un generale calo termico e vento forte su tutta l’Italia.

A cura di Antonio Palma

Maltempo, vento forte e neve anche a quote collinari, è quanto indicano le previsioni meteo per il weekend delle Palme in Italia. Tra sabato 9 e domenica 10 aprile, infatti, la Penisola farà i conti con una nuova perturbazione che attraverserà l’intero Paese da nord a sud portando molte nubi, piogge sparse ma soprattutto vento molto intenso sul Paese. Le prime avvisaglie di un peggioramento delle condizioni meteo si avvertiranno già nella serata di oggi con correnti di aria più fresca che irromperanno da nord est. La situazione peggiorerà gradualmente ovunque nel corso del weekend delle Palme portano a un generale calo termico e nevicate a quote basse sui rilievi sia alpini che appenninici. Una situazione destinata a perdurare fino alla seconda parte di domenica quando la perturbazione si allontanerà dall’Italia, preludio a una rimonta dell'alta pressione e del ritorno del caldo primaverile dalla prossima settimana.

Allerta meteo per venti fino a burrasca al Centro Nord

Sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani a causa del vento forte di burrasca al Centro Nord. A causa di una saccatura di origine atlantica si muove verso levante avvicinandosi, nel corso delle prossime ore, ai settori settentrionali della nostra penisola, l’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, venerdì 8 aprile, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Marche, Umbria e, dal mattino di domani, sabato 9, al Lazio, specie settori costieri ed appenninici, in successiva rotazione dai quadranti settentrionali a partire dall’Emilia-Romagna. Mareggiate lungo le coste esposte. Sempre dalle prime ore di domani, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Piemonte, Lombardia e Veneto.

Previsioni meteo sabato 9 aprile

Nel dettaglio, sabato 9 aprile avremo venti forti dai quadranti occidentali su gran parte del paese con ulteriori rinforzi fino a burrasca forte sulle aree appenniniche. Al nord nubi su tutto l’arco alpino e prealpino e sul triveneto con precipitazioni sparse, localmente temporalesche, in estensione pomeridiana a Lombardia sud orientale ed Emilia-romagna centro orientale. Alternanza di schiarite ed annuvolamenti associati a temporanee deboli piogge anche su Toscana, Umbria e Lazio. Molte nubi e qualche pioggia infine anche su Campania, Molise e Basilicata tirrenica in estensione a Calabria e Puglia garganica. Neve fino a 700-800 metri su Alpi e Appennini.

Previsioni meteo domenica 10 aprile

Le previsioni meteo per il weekend delle Palme indicano invece per domenica 10 aprile ancora nuvolosità diffusa al mattino su gran parte del Paese con deboli rovesci associati, in particolare sulle coste tirreniche, ma in graduale dissolvimento nel corso del giorno. Dal pomeriggio infatti avremo un generale miglioramento con ampie zone di sereno da nord a sud. Anche i venti continueranno a soffiare forte dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali al mattino ma in graduale attenuazione dal pomeriggio.