Meteo, sull’Italia torna l’anticiclone delle Azzorre e regala bel tempo ma il gelo è dietro l’angolo Le previsioni meteo indicano che da oggi, primo febbraio, anche le regioni meridionali diranno addio a piovaschi e locali temporali rientrando nell’alta pressione generata dall’anticiclone delle Azzorre. Temperature in aumento ma nel weekend atteso nuovo peggioramento.

A cura di Antonio Palma

L’Italia dice addio al maltempo dei giorni scorsi e, grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, torna a contare su sole e belle giornate quasi ovunque nel Paese. Secondo le previsioni meteo, l’inizio di febbraio dunque sarà caratterizzato da tempo generalmente stabile ed asciutto anche se con temperature in salita ma che resteranno nella media del periodo a causa di venti intensi che continueranno a sferzare molte regioni italiane.

Previsioni meteo, inizio di febbraio con temperature in aumento

Il famoso campo anticiclonico in effetti si è spinto molto dentro il Mediterraneo fino ad espandere la sua azione su tutta l’Italia. Da oggi, primo febbraio, infatti, anche le regioni meridionali diranno addio a piovaschi e locali temporali rientrando nell’alta pressione generata dall’anticiclone delle Azzorre. Le temperature massime dunque saranno in aumento nei prossimi giorni su tutto il sud e parte del nord mentre saranno generalmente stabili quelle minime a causa dei venti, responsabili anche del sensibile aumento del moto ondoso.

Meteo domani 2 febbraio

Per la giornata di domani 2 febbraio avremo nubi sul settore alpino dalla valle d'Aosta al Friuli-Venezia con nevicate anche estese dal mattino a quote intorno 1200 metri. Sereno o poco nuvoloso sul resto del nord a parte foschie e occasionali banchi di nebbia al mattino presto. Nubi anche su Sicilia, Campania e settori tirrenici di Calabria e Basilicata ma in digradazione durante la giornata. Cielo generalmente sereno sul resto del sud e del Centro.

Nuovo peggioramento meteo nel weekend

Nell’ultima parte della settimana, a parte nebbie e foschie mattutine prosegue il bel tempo sempre grazie all’Anticiclone delle Azzorre che però sarà destinato a ritirarsi durante il prossimo weekend, almeno al Sud. Da domenica infatti avremo nuvolosità in aumento al meridione, in estensione al Centro. Potrebbe essere il preludio di un nuovo peggioramento del tempo e di una ulteriore fase di gelo a causa di correnti gelide provenienti da nord est e pronte a rimpiazzare l’alta pressione dell’anticiclone delle Azzorre al primo cenno di cedimento.