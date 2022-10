Meteo ottobre, quando finiranno le piogge e quanto durerà il caldo autunnale Il maltempo si sta lentamente allontanando dall’Italia verso est per fare spazio al ritorno dell’alta pressione e al bel tempo con sole e temperature decisamente miti.

A cura di Antonio Palma

La perturbazione che dal Mediterraneo occidentale ha investito la nostra Penisola portando condizioni di instabilità meteorologica sull'Italia, in particolare sul centro sud, si sta lentamente allontanando verso est per fare spazio al ritorno dell’alta pressione e al bel tempo. Passati gli effetti della coda di questa perturbazione in atto, che ha spinto le autorità a valutare una allerta meteo gialla anche per venerdì, temporali e nubifragi scompariranno quasi del tutto nei prossimi giorni.

Grazie alla ripresa dell'anticiclone, infatti, per l'Italia si prevede una nuovo stravolgimento di fronte con una fase climatica completamente opposta caratterizzata da tempo mite e stabile. I primi effetti di questa nuova fase li vedremo già a partire dal prossimo weekend di sabato 15 e domenica 16 ottobre. Da sabato infatti il tempo andrà gradualmente migliorando un po' ovunque, diventando stabile su gran parte del Paese. Non mancheranno locali annuvolamenti che potranno interessare in particolare le regioni tirreniche settentrionali e le Alpi centro-orientali ma con assenza di fenomeni di rilievo.

Nella giornata di domenica 16 ottobre il tempo migliorerà ulteriormente con schiarite da Nord a Sud e temperature in aumento e picchi di 25 gradi su alcune zone del Paese. Una condizione che però è destinata perdurare anche nella prossima settimane. Secondo le previsioni sul medio e lungo termine, infatti, gli effetti dell'anticiclone si faranno sentire a lungo con sole e temperature decisamente miti per il periodo e precipitazione ben al di sotto della media del periodo.

Spinte verso l'alto dai venti caldi di origine africana, infatti, le temperature massime schizzeranno a livelli quasi estivi fino a toccare punte che sfioreranno i trenta gradi sulle due Isole maggiori. In generale all'inizio della prossima settimana in molte aree si toccheranno punte alte e si raggiungeranno diffusamente i 25 gradi. Persisteranno solo nubi basse associate a foschie anche dense e isolate nebbie durante le ore notturne e al primo mattino su pianure e valli interne del centro-nord.