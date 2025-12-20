Meteo, nuove perturbazioni nella settimana di Natale con piogge e neve dal weekend: dove e quando arrivano

Atteso il passaggio di diverse perturbazioni che nel weekend del 20 e 21 dicembre, così come all’inizio della settimana di Natale, porteranno maltempo sull’Italia con piogge e temporali anche intensi. Temperature sopra le medie e neve solo in montagna. Calo termico dopo la Vigilia.

Immagine di repertorio

Il weekend del 20 e 21 dicembre e l'inizio della settimana di Natale saranno all'insegna del maltempo, con precipitazioni anche intense, a causa del passaggio di alcune perturbazioni dal Nord-Africa e dall'Atlantico che potrebbero durare fino alla Vigilia. A Natale atteso un possibile calo termico con neve a quote medio-alte.

Lo ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert: "Siamo alle prese con una perturbazione che sta risalendo dal Nord-Africa e che nella giornata di sabato 20 dicembre dovrebbe interessare l'estremo Sud, Sicilia, Calabria e settori ionici, per poi allontanarsi".

"Nelle altre zone, nonostante la stabilità del tempo, non mancheranno strati di nuvole basse, la classica copertura invernale, accompagnati anche da nebbie, nella notte e al mattino, sulla Pianura padana centro-orientale e lungo il settore adriatico", aggiunge l'esperto.

L'alta pressione posizionatasi tra l'Italia e l'Europa dell'Est nei giorni scorsi si sta indebolendo sul nostro Paese, proprio in conseguenza dell'arrivo della perturbazione dal Nord-Africa e di quella che si sta lentamente avvicinando dall'Atlantico.

Le previsioni del weekend di sabato 20 e domenica 21 dicembre

"Domenica 21 dicembre, quando quella africana se ne sarà già andata, la perturbazione atlantica dovrebbe addossarsi ai settori più occidentali del Paese, l'estremo Nord-Ovest e le isole maggiori. – osserva Abelli – È una perturbazione molto lenta quindi anche lunedì farà sentire i suoi effetti".

Lunedì 22 dicembre la prima sarà raggiunta da una seconda perturbazione atlantica che intensificherà le precipitazioni (interesseranno bene o male quasi tutte le regioni) e contribuirà a generare sull'Europa meridionale, e l'Italia, una zona di bassa pressione.

All'interno di quest'area il tempo si manterrà molto variabile e a tratti perturbato, quindi con ancora nuvole e precipitazioni, in alcune zone anche intense. "In modo particolare, sulle regioni centro-meridionali, mentre su quelle settentrionali c'è un maggiore grado di incertezza", precisa il meteorologo.

Temperature sopra la media fino a Natale, poi il calo termico

Le temperature dovrebbero rimanere quasi ovunque sopra la media fino alla Vigilia di Natale. "Tutto questo sarà infatti accompagnato da una massa d'aria relativamente mite. – conferma Abelli – Avremo oscillazioni ma bene o male i valori si manterranno sopra la media, anche se leggermente, su gran parte dell'Italia".

E questo varrà "soprattutto nei valori minimi notturni, che non dovrebbero mai scendere sotto lo zero alle basse quote. Le massime invece dovrebbero rimanere su questi livelli, con valori miti almeno fino alla Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre".

Dal giorno di Natale sembra invece probabile un calo termico, a partire dal Nord e dalle regioni adriatiche, con l’arrivo di aria più fredda da Nord-Est, che farà scendere le temperature verso livelli più normali per il periodo.

Nevicate sull'Italia, dove e quando cadranno i fiocchi

In questo contesto di maltempo si verificheranno anche delle nevicate. "In questo contesto però interesseranno sicuramente le quote medio-alte, dai 1000/1200 metri in su, proprio a causa delle temperature sopra media. – precisa il meteorologo – Non sarà previsto gelo, almeno alle basse quote".

Con il calo termico previsto da Natale, però, la neve potrebbe interessare quote più basse, ma sempre nelle zone montuose. Al momento i modelli infatti non indicano fasi con temperature particolarmente rigide, né nevicate a bassa quota nel periodo natalizio.