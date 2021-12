Meteo Natale 2021, le tendenze di Giuliacci: “La vigilia sarà con la pioggia, le Regioni a rischio” Che tempo farà alla Vigilia e a Natale e dove pioverà? Secondo le tendenze meteo del colonnello Giuliacci a Fanpage.it, “ci saranno due ondate di freddo nei prossimi dieci giorni, ma il 24 e il 25 dicembre saranno caratterizzati dalla pioggia”.

A cura di Ida Artiaco

"Prima di Natale ci saranno almeno due ondate di freddo, che porteranno neve anche a bassa quota in particolare sulle Regioni Adriatiche, ma il 24 e il 25 dicembre saranno giornate caratterizzate dalla pioggia". Sono queste le tendenze meteo per le prossime festività di Natale del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato che tempo farà nei prossimi dieci giorni. "Saranno tipicamente invernali – ha precisato – nel senso che vedremo ondate di freddo e nevicate fino a quote molto basse sia al Nord che al Centro-Sud. E questo è dovuto all'arrivo insistente di folate di aria fredda dalla Scandinavia e dalla Russia, a cui seguirà Buran, il vento che arriva dalla Siberia, che dovrebbe fare il sui ingresso sulla Penisola tra Natale e Capodanno". Ma vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio.

Prima di Natale due ondate di freddo e neve al Centro Sud

Prima delle vigilia di Natale, dunque, ci saranno sull'Italia due ondate di freddo. "Aria gelida dell'Artico attraversa i Balcani e sfocia sull'Adriatico con venti di Bora – ha spiegato Giuliacci -. La prima ondata di freddo ci sarà tra il 18 e il 19 dicembre, e investirà soprattutto Abruzzo, Molise e il Meridione con nevicate fino a quote molto basse, parliamo di 200 metri su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Lucania e Calabria. Poco credibile tuttavia che possa arrivare fino alle coste. Nevicate anche sul Nord della Sicilia tra i 300 e i 600 metri. La seconda ondata arriverà il 21 dicembre e interesserà le regioni adriatiche ma senza portare fenomeni di rilievo, solo venti. Il freddo lo vedremo non tanto per le temperature, che resteranno sotto i 10 gradi solo al Nord, quanto per i venti di Bora e Grecale. La temperatura percepita sarà infatti di 4-5 gradi inferiore a quelle indicate dal termometro. Al Nord, in particolare, ci saranno gelate al mattino soprattutto in Piemonte, Lombardia ed Emilia, mentre di giorno farà freddo con massime tra 5 e 8 gradi".

Dove pioverà a Natale e alla Vigilia, le Regioni a rischio maltempo

Secondo Giuliacci, il 24 e il 25 dicembre saranno due giornate caratterizzate da poco freddo ma pioggia abbondante. La vigilia sarà bagnata in particolare al Sud e sull'Emilia, con nevicate sulle Alpi di confine, mentre il giorno di Natale, stando alle tendenze disponibili ad oggi, potrebbe piovere sulle Regioni Tirreniche, sul Nord Est e sulle Sardegna. Tempo stabile, invece, su Lombardia, Piemonte, Liguria, sulle Regioni del Medio Basso Adriatico e sulle Ioniche.