Inferno sul Passante di Mestre dove nella tarda mattinata di oggi, martedì 6 agosto, si è verificato un maxi tamponamento tra tre tir che ha provocato grossi disagi al traffico. L'incidente è avvenuto tra le uscite di Preganziol e Martellago-Scorzè, in direzione Milano, al chilometro 392 ovest, nel territorio di Zero Branco (Treviso), ed è stato causato da un precedente piccolo tamponamento che ha provocato rallentamenti in carreggiata. Uno degli autisti dei mezzi pesanti coinvolti ha riportato gravi ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita, e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare non poco per estrarlo dalle lamiere del camion, che ha la targa della Repubblica Ceca.

Illesi gli altri conducenti, compresi quelli dei mezzi del primo tamponamento. Sul posto hanno operato le squadre dei Vigili del Fuoco di Mestre e Treviso e il Suem, con l'intervento dell'elisoccorso e la Polstrada di Mestre. Gravi ripercussioni sulla circolazione. Al momento si segnalano fino a 5 chilometri di coda in direzione Milano, con transito nella sola corsia di sorpasso. Non solo: il traffico è congestionato in tutta l'area perché i pompieri sono stati impegnati anche in un'altra operazione, poco distante, per l'incendio di un altro camion sull'A27 e in tangenziale a Treviso per un incidente da Silea verso Treviso.