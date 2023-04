Mentadent richiama spazzolino da denti per bimbi 2-6 anni per rischio soffocamento Il prodotto ritirato è lo spazzolino Mentadent Kids 2-6 anni. Il richiamo è stato disposto dallo stesso produttore in via precauzionale dopo aver riscontrato un potenziale rischio di soffocamento nel caso di ingestione accidentale del cappuccio copri setole.

A cura di Antonio Palma

Mentadent ha deciso di richiamare dal mercato uno spazzolino da denti per bambini a causa di un possibile rischio soffocamento per i piccoli dovuto al cappuccio copri setole. L’avviso di richiamo è stato rilanciato da alcune delle maggiori catene di supermercati che vendono il prodotto in questione come Coop, Crai, Migross, Il Gigante e Tigros.

Il prodotto in questione è lo spazzolino Mentadent Kids 2-6 anni con codice EAN 8000630057162. Il richiamo è stato disposto dallo stesso produttore dello spazzolino in via precauzionale dopo aver riscontrato un potenziale rischio di soffocamento nel caso di ingestione accidentale del cappuccio copri setole venduto in abbinamento allo spazzolino.

L’azienda Unilever, proprietaria del marchio Mentadent, infatti ha avvertito tutti coloro che già hanno acquistato e possiedono uno spazzolino Mentadent Kids 2-6 anni di buttare il cappuccio coprisetole per poter continuare a usare lo spazzolino. Quest’ultimo infatti può continuare ad essere regolarmente utilizzato dai più piccoli senza alcun rischio. "Si prega di rimuovere e buttare il cappuccio copri setole e di riciclarlo correttamente. Tenere fuori dalla portata dei bambini" recita l'avviso. aggiungendo che è possibile continuare a utilizzare lo spazzolino come indicato sulla confezione.

"Invitiamo sempre e comunque i consumatori a leggere le informazioni concernenti il corretto utilizzo che sono presenti sulla confezione del prodotto, compresa la necessità della supervisione di un adulto durante l’uso da parte dei bambini più piccoli" aggiunge l'avviso. Scusandosi con i consumatori per ogni eventuale disagio, l’azienda ha messo a disposizione il proprio Servizio Clienti per ogni ulteriore richiesta e informazione (800.800.121, consumer-service.it @ unilever.com). “La sicurezza dei consumatori è per Mentadent una priorità assoluta” spiegano dal gruppo, assicurando che “Nessun altro prodotto Mentadent è interessato dal richiamo”.