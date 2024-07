video suggerito

Meningite da meningococco B a Firenze, 28enne in condizioni critiche: attivata la profilassi È stato notificato ieri dall’Azienda sanitaria di Firenze un caso di meningite da meningococco B: il paziente è un 28enne che vive e lavora in città. Le sue condizioni sarebbero critiche. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

immagine di repertorio

Allerta meningite a Firenze, dove un ragazzo di 28 anni è ricoverato in condizioni critiche dopo aver manifestato i sintomi della patologia. Lo ha reso noto l'Azienda sanitaria, non specificando il nome dell'ospedale dove si trova attualmente il paziente, che vive e lavora nel capoluogo toscano e che non risulta vaccinato per meningococco B.

Il caso è stato notificato ieri. I sanitari, riferisce la Asl in una nota, hanno subito riconosciuto il quadro clinico e hanno provveduto a segnalare tempestivamente il caso alla unità funzionale di igiene pubblica e della nutrizione di Firenze 1 "che si è attivata immediatamente mettendo in atto tutti gli interventi preventivi necessari, proponendo la profilassi farmacologica ai contatti stretti emersi dall'inchiesta epidemiologica in accordo con le indicazioni della circolare del ministero della Salute" sulla prevenzione e controllo delle malattie batteriche invasive prevenibili con vaccinazione del 9 maggio 2017.

La meningite meningococcica di tipo B, ha continuato sempre la Asl, "colpisce prevalentemente i bambini piccoli, gli adolescenti e giovani adulti e può causare quadri clinici molto gravi. In Regione Toscana la vaccinazione contro il meningococco di tipo B è stata introdotta gratuitamente a partire dai nuovi nati del 2014 e ai soggetti a rischio. Per la popolazione generale è possibile accedere alla vaccinazione con una compartecipazione alla spesa".

Come spiega l'Istituto superiore di Sanità sul proprio sito ufficiale, "nel 10-20% dei casi la malattia in questione si manifesta con decorso fulminante e può portare al decesso in poche ore anche in presenza di una terapia adeguata. Infatti, il meningococco può causare la sepsi meningococcica, un quadro clinico, talvolta molto severo per la presenza del meningococco nel sangue, con febbre alta, ipotensione, petecchie, insufficienza da parte di uno o più organi fino anche ad un esito fatale".