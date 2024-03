Maxi richiamo di grissini per presenza di allergeni non dichiarati, l’avviso del Ministero Oggetto del richiamo varie tipologie di grissini senza glutine, prodotti e confezionati dallo stessa azienda e con lo stesso marchio, Opus Apis, ma con gusti diversi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Il Ministero della Salute ha segnalato un maxi richiamo di grissini dagli scaffali dei negozi a causa della presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Si tratta di varie tipologie di grissini senza glutine, prodotti e confezionati dallo stessa azienda e con lo stesso marchio, Opus Apis, ma con gusti diversi. Come spiegano i vari avvisi di richiamo pubblicato oggi sul portale web del Ministero della salute dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, la ragione del richiamo per tutti i grissini indicati è la possibile presenza di senape non dichiarata in etichetta.

I grissini richiamati son prodotti dall’azienda Opus Apis SAS nel proprio stabilimento di produzione di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. L’azienda raccomanda alle persone allergiche alla senape di non consumare i prodotti segnalati.

I prodotti in questione sono il "Grissino al sesamo", prodotto in vasi di vetro da 180 grammi e monoporzioni da 25 grammi con tutti i termini minimi di conservazione dal 03/2024 fino al 03/2025; il "Grissino pomodoro e origano" in vasi di vetro da 180 grammi e monoporzioni da 25 grammi con tutti i termini minimi di conservazione dal 03/2024 al 03/2025; il "Grissino burro fumé" in vasi di vetro da 180 grammi e monoporzioni da 25 grammi con tutti i termini minimi di conservazione da 03/2024 fino a 03/2025; il "Grissino noce moscata e miele di castagno", in vasi di vetro da 180 grammi con tutti i termini minimi di conservazione da 03/2024 fino a 03/2025; il "Grissino zafferano e papavero, in vasi di vetro da 180 grammi con tutti i termini minimi di conservazione da 03/2024 fino a 03/2025; "Il Grissino burro fumé, in vasi di vetro da 180 grammi e monoporzioni da 25 grammi con tutti i termini minimi di conservazione da 03/2024 fino a 03/2025; Il "Grissino rosmarino", in vasi di vetro da 180 grammi e monoporzioni da 25 grammi con tutti i termini minimi di conservazione da 03/2024 fino a 03/2025; il "Grissino zenzero e curcuma", in vasi di vetro da 180 grammi e monoporzioni da 25 grammi con tutti i termini minimi di conservazione da 03/2024 fino a 03/2025.

