Manca ormai pochissimo alla Maturità 2021: il prossimo mercoledì, 16 giugno, 540mila studenti italiani delle scuole superiori saranno impegnati con l'esame di Stato, il secondo alle prese con le regole anti contagio da Coronavirus. Oggi, lunedì 14 giugno, a partire dalle 08:30 si riuniscono in riunione plenaria le oltre 13mila commissioni sparse da un angolo all'altro del Paese che dovranno, tra le altre cose, estrarre la lettera dell'esame e stabilire il calendario degli orali. Come lo scorso anno, infatti, non ci saranno prove scritte a causa dell'emergenza sanitaria, ma solo un maxi colloquio orale, dalla durata di circa un'ora, che i ragazzi dovranno sostenere a partire da un elaborato scritto, che hanno presentato a fine maggio. Ecco, allora, tutto quello che c'è da sapere sulla riunione plenaria di oggi in vista della Maturità 2021 e perché è importante per studenti e docenti.

A che ora si estrae la lettera della Maturità 2021

Oggi, lunedì 14 giugno, a partire dalle 08:30 il Presidente esterno e i commissari interni delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione così come previsto dall'ordinanza ministeriale numero 53 del 3 marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. Durante la riunione verrà deciso chi sarà il primo a cominciare gli esami delle singole classi perché verrà estratta la lettera dei cognomi con cui si stabilirà l'ordine dei colloqui, dal momento che non si inizia dalla prima lettera dell'alfabeto. Durante gli scorsi anni la lettera veniva estratta da uno studente il giorno della prima prova scritta, che però ora non ci sarà. Sempre oggi ciascuna commissione renderà noto il calendario dei colloqui. Si ricordi che possono essere effettuati massimo cinque colloqui al giorno dalla durata di un'ora ciascuno, salvo eccezioni di tipo organizzativo.

Come conoscere la lettera estratta e il calendario degli orali

L’informazione probabilmente giungerà almeno dopo le 9:30 ma molto dipenderà dagli istituti scolastici. Al termine della riunione plenaria, infatti, mediante pubblicazione all'albo on-line dell’istituto sede d’esame, il presidente della commissione darà notizia del calendario dei colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione.

Cosa decide la commissione durante la riunione plenaria

Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, così come si legge nell'ordinanza ministeriale, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni; individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando la data di inizio dei colloqui per ciascuna sottocommissione e, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Si ricordi che quest'anno le commissioni saranno 13.349, per un totale di 26.547 classi coinvolte.