Matteo Messina Denaro, parla il datore di lavoro di Lanceri e Gentile: “Per me sono state attrici da Oscar” Stefano Tramonte è l’architetto presso cui sia Martina Gentile che Lorena Lancieri hanno lavorato. Le due donne sono per motivi diversi, coinvolte nelle indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. Tramonte spiega a Fanpage.it di non aver mai sospettato nulla.

A cura di Roberto Marrone

Continuano le indagini sulla lunga latitanza del boss Matteo Messina Denaro arrestato lo scorso 16 gennaio 2023 a Palermo. Gli inquirenti stanno vagliano ogni singolo elemento che hanno ritrovato nelle numerose abitazioni perquisite, che il boss ha frequentato, e stanno cercando di ricomporre un puzzle che risulta essere davvero ingarbugliato. Già in questi primi mesi sono diverse le persone considerate dagli inquirenti fiancheggiatori del boss e che avrebbero permesso la sua latitanza in questi anni.

Tra questi, di recente, vi è la coppia dei coniugi Bonafede – Lanceri che per lunghi periodi avrebbero ospitato il latitante nella loro abitazione. Arrestata invece ieri mattina 13 aprile la maestra Laura Bonafede con la quale Matteo Messina Denaro aveva un rapporto, sempre secondo gli inquirenti, anche molto intimo. In alcune immagini di videosorveglianza di un supermercato di Campobello di Mazara, la donna era stata ripesa, prima dell'arresto del boss, mentre chiacchierava con il capomafia nei corridoi del negozio. Risulta solo indagata Martina Gentile figlia di Laura Bonafede. Madre e figlia secondo gli inquirenti erano in una sorta di "adorazione del boss". In una lettera trovata dai carabinieri, si legge anche che per Messina Denaro, Martina era il suo prototipo ideale di figlia.

Ma casualmente una cosa vi è in comune tra Lorena Lanceri e Martina Gentile, ovvero che per un periodo hanno lavorato in città nello stesso studio di architettura: quello del dott. Stefano Tramonte che Fanpage.it ha intervistato.

"Lanceri Lorena di professione essendo geometra, faceva la disegnatrice e realizzava dei lavori per noi. Con il nostro studio ha collaborato per ben vent’anni. Cosa diversa invece Martina Gentile che è arrivata presso il nostro studio, indirizzata dall’Università di Palermo, per realizzare un tirocinio formativo anche se poi ha preso un’altra strada dedicandosi alla famiglia. Entrambe però sono state nel mio studio e sicuramente non posso negarlo".

[L’architetto Stefano Tramonte]

Molta amarezza nelle parole di Tramonte che ci ha confermato che entrambe le donne hanno frequentato lo studio a volte anche nelle stesse giornate e che quindi si incontravano sul lavoro. "Non ci hanno fatto capire niente – afferma Tramonte – ci siamo sentiti traditi. Ci siamo rimasti male anche perché volevamo bene a queste ragazze che hanno sempre avuto un comportamento davvero ammirevole dentro lo studio, sia professionalmente che umanamente. Per me sono state attrici da Oscar".

L’architetto Tramonte alla domanda se si fosse mai parlato di Matteo Messina Denaro dentro i suoi ambienti, smentisce categoricamente dicendo che di questi argomenti non si era mai discusso e non era mai uscito nessun dettaglio. Sul fatto che Martina Gentile fosse considerata da Matteo Messina Denaro una figlia ideale Tramonte dice “probabilmente dal punto di vista del criminale sì ma dal mio punto di vista e in base alle informazioni che avevo io, non lo era.”

Nel frattempo, vanno avanti le indagini che di giorno in giorno continuano a portare ulteriori indizi e dettagli sulla lunga e contorta latitanza dell’ultimo stragista corleonese.