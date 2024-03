Matteo Mariotti torna a fare surf dopo l’attacco dello squalo: “Impossibile descrivere l’emozione” Il 20enne parmigiano ha perso una gamba lo scorso dicembre in Australia dopo l’attacco di uno squalo. Nei scorsi giorni è tornare in mare sulla tavola da surf: “È impossibile descrivere a parole le emozioni provate in quegli istanti, posso solo consigliarvi una cosa: ‘credete in voi!'” scrive su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

dal profilo Instagram di Matteo Mariotti

"È impossibile descrivere a parole le emozioni provate in quegli istanti, posso solo consigliarvi una cosa: ‘credete in voi!'". Così Matteo Mariotti annuncia su Instagram il suo ritorno sulla tavola da wakesurf a distanza di circa 3 mesi da quell'attacco avvenuto nel nord est dell'Australia durante il quale uno squalo gli ha strappato via una gamba.

Il 20enne parmigiano attualmente è ancora in fase di riabilitazione presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. "Ho lottato con uno squalo, non voglio arrendermi ora", aveva detto subito. Ora grazie a una protesi e alla sua forza di volontà, è potuto tornare a fare ciò che ama:

Obbiettivi che sembravano lontani anni luce, sono arrivati in un battito di ciglia e che dire.. grazie! Grazie a chi ci ha creduto dal primo istante, grazie a chi c’è sempre stato e c’è tutt’ora, grazie a chi mi sta aiutando in questa impresa e grazie anche a chi mi ha messo i bastoni fra le ruote… mi avete fatto capire che nulla e dico nulla mi butterà mai più giù!" scrive ancora.

Matteo era stato attaccato da uno squalo lo scorso 9 dicembre. Soccorso da un amico, infermiere e istruttore subacqueo, ha subito tre operazioni per tentare di salvare la gamba azzannata dallo squalo. Il giovane era partito per l'Australia il 17 novembre del 2022 per fare un'esperienza di studio e lavoro e realizzare il sogno di iscriversi all'Università e diventare biologo marino. "Spero di poterci tornare. Amo l'Australia" aveva già detto.

Leggi anche La Venere degli stracci di Pistoletto torna a Napoli dopo l'incendio

La vita è troppo bella per fare la guerra, è per questo che vado a fare wake!" conclude il giovane nel suo post.