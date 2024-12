video suggerito

Massacra di botte la moglie con un mattarello davanti alla figlia di 14 mesi: arrestato a Rimini La donna è attualmente ricoverata in ospedale a Rimini in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. L'arresto è stato eseguito in flagranza dalla polizia di Rimini.

A cura di Davide Falcioni

Un 29enne di nazionalità albanese è stato tratto in arresto ieri pomeriggio (15 dicembre) per il tentato omicidio della moglie. La donna è attualmente ricoverata in ospedale a Rimini in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. L'arresto è stato eseguito in flagranza dalla polizia coordinata dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci che ha parto un fascicolo per tentato omicidio.

Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe stata colpita con un mattarello alle gambe e alla nuca una volta rientrata a casa e mentre teneva in braccio la figlia di 14 mesi. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che, preoccupati dalle urla provenire da un appartamento, hanno chiesto l'intervento delle Volanti della Questura di Rimini. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato il marito della vittima intento a commettere e violenze.

La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso da un'ambulanza del 118 mentre il marito è stato portato negli uffici di piazzale Bornaccini dove, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e maltrattamenti e trasferito nel carcere dei "Casetti". L'uomo, nei prossimi giorni, dovrà comparire davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia.