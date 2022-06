Mascherine a lavoro, verso la proroga oltre il 30 giugno: per chi si pensa alla FFP2 Attesa a ore la proroga oltre il 30 giugno dell’obbligo di mascherina sui posti di lavoro dopo l’incontro tra Ministero della Salute, Inail e sindacati. Si pensa alla FFP2 in situazioni particolari di rischio.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mascherine obbligatorie sul posto di lavoro anche dopo il 30 giugno. Sarebbe questa l'intenzione di Ministero della Salute e Inail che insieme a Cgil, Cisl, Uil, Ugl e associazioni datoriali, nelle ultime ore si sono riuniti per decidere sull’aggiornamento del Protocollo anti-Covid.

Giovedì prossimo scade infatti l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi di lavoro, ma l'orientamento è quello di prorogarlo, visti anche i numeri dei contagi degli ultimi giorni. Non solo. Si registra, complice la diffusione della contagiosissima Omicron 5, anche un rialzo dei ricoveri in terapia intensiva e in area medica, che sta preoccupando gli esperti.

Dunque, in ufficio si potrebbe dover continuare a indossare la mascherina, preferibilmente FFP2 per evitare di essere contagiati dalle nuove sottovarianti di Omicron, che riescono a infettare anche chi è già guarito. In particolare, ciò potrebbe essere richiesto in tutti gli spazi in cui non è possibile garantire il distanziamento e in quelli in cui il dipendente lavora a stretto contatto con il pubblico.

La bozza del documento, secondo quanto ha anticipato La Stampa, andrebbe a fissare a due metri la distanza interpersonale da mantenere per poter non utilizzare la mascherina. Sarebbe poi previsto l’obbligo di sanificazione delle scrivanie e dei computer aziendali alla fine di ogni turno.

L'importanza della mascherina è stata ribadita da Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del Ministero della Salute: "Data l’elevata velocità di circolazione virale – ha avvertito – è bene ricordare che si può ridurre il rischio di trasmissione dell’infezione utilizzando le mascherine, soprattutto in presenza di grandi aggregazioni di persone, e allo stesso tempo proteggere le persone più fragili e anziane con l’ulteriore dose booster".