Marsala, donna rimprovera alcuni ragazzi per schiamazzi, loro le rompono un braccio Una donna di Marsala è finita in ospedale con un braccio rotto dopo aver rimproverato alcuni ragazzi per schiamazzi nei pressi del suo chioschetto nella piazza del comune.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna che gestisce un chiosco nella piazza della Repubblica a Marsala è stata aggredita da un giovane che le ha spezzato un braccio dopo un rimprovero. Un episodio di violenza che ha sconvolto l'intera comunità per la sua efferatezza e gratuità: la donna che gestisce un'attività commerciale nella piazza del comune avrebbe chiesto a un gruppo di ragazzi di abbassare la voce e di non fare troppo chiasso. Per tutta risposta, i giovani avrebbero prima gettato le cannucce di plastica del chioschetto sul banco e poi, davanti a un secondo invito della titolare a mantenere la calma, sarebbero passati alle mani.

Al pronto soccorso, stando a quanto raccontato dalla sorella della vittima al Giornale Di Sicilia, è emerso che la gestrice del locale aveva un braccio fratturato. Ha riportato altre ferite al volto e ieri mattina la vittima ha denunciato quanto accaduto alle forze dell'ordine.

L'episodio di violenza si aggiunge a quello della notte tra il 14 e il 15 giugno, quando un 18enne di Petrosino ha aggredito un uomo con disabilità di 32 anni davanti a un distributore automatico di sigarette in contrada Cuore di Gesù. Per questo episodio il Comune si costituirà parte civile nel processo.

Alcuni giorni dopo, in via Dante Alighieri, un giovane ha investito con l'auto un coetaneo con il quale aveva litigato. Sulla violenza dilagante negli ultimi giorni è intervenuto anche il mondo della politica: il Pd di Marsala ha fatto sapere in una nota che "l'amministrazione Grillo non sta facendo abbastanza dal punto di vista sociale". "Stiamo vivendo – attacca la nota – una vera e propria emergenza: la mancanza di sicurezza". Per il Pd, il sindaco Grillo e la sua amministrazione "devono farsi carico di studiare e programmare come arginare il dilagare di un fenomeno che minaccia la sicurezza dei cittadini".