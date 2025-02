video suggerito

Marito e moglie restano intrappolati nell’auto in fiamme dopo un guasto, salvati dai carabinieri Un uomo e una donna sono stati salvati dai carabinieri sull’A21 in direzione Piacenza. I due coniugi erano infatti rimasti intrappolati nell’auto che stava andando a fuoco dopo un guasto. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo e una donna sono rimasti bloccati nella loro auto in una piazzola dell'autostrada A21, al Km 206 in direzione Piacenza. I due sono rimasti chiusi nella loro vettura in panne e avvolta dalle fiamme. A salvarli è stata una pattuglia dei carabinieri di Serravalle Scrivia, di rientro da un servizio a Vicenza.

La coppia è stata messa al riparo e le forze dell'ordine hanno cercato di sedare le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco.

Secondo quanto ricostruito, il veicolo ha improvvisamente iniziato a fumare dal vano motore e il conducente è sceso dalla macchina al margine della carreggiata per verificare il guasto. Dopo aver chiesto l'intervento del carro attrezzi, i due sono rientrati in macchina per ripararsi dal vento forte. Improvvisamente però la vettura ha preso fuoco. In quel momento è fortunatamente passata la pattuglia dei carabinieri: i militari si sono lanciati in soccorso dei passeggeri che, in stato di agitazione, non riuscivano a scendere dal mezzo.

Pochi istanti dopo, le fiamme hanno avvolto del tutto la macchina e i due sono stati fortunatamente salvati poco prima che l'incendio divampasse del tutto. I due sono saliti nell'auto dei carabinieri mentre i militari hanno cercato di sedare le fiamme con un estintore.

La macchina è andata del tutto distrutta e l'incendio è stato del tutto spento dai vigili del fuoco poi intervenuti poco dopo. I due coniugi sono stati portati in pronto soccorso per la visita del caso: entrambi hanno infatti accusato lievi malori, tosse, cefalea e vertigini, a causa dei fumi inalati.

Dopo gli accertamenti del caso, i due sono stati rimandati a casa senza ulteriori problemi. Fortunatamente i due coniugi sono stati reputati in buone condizioni di salute e dopo le prime cure hanno potuto lasciare il pronto soccorso senza ulteriori ferite.