Marito e amico di Liliana Resinovich commentano la notizia della gravidanza: le parole di Visintin e Sterpin Della presunta gravidanza di Liliana Resinovich negli anni '90 parlano sia l'amico Claudio Sterpin, che nega di aver avuto rapporti con Lilli in quel periodo, sia il marito Sebastiano Visintin, che intercettato parlava proprio di quel bambino che la compagna aspettava.

"In quel periodo io non frequentavo Liliana, io avevo un’altra in quegli anni. Posso assolutamente smentire". A parlare, intercettato dalla trasmissione di Rai2 Ore 14 è Claudio Sterpin, il cosiddetto "amico speciale" di Liliana Resinovich, la donna trovata morta a Trieste in circostanze ancora non chiarite nel gennaio del 2022.

Sterpin commenta la notizia arrivata oggi relativa a una presunta gravidanza di Liliana nel 1990-1991. Gravidanza di cui avrebbe parlato il marito della donna, Sebastiano Visintin, con una persona. E secondo quanto trapelato da una intercettazione ambientale, secondo Visintin quel bambino sarebbe stato proprio di Claudio Sterpin.

Circostanza che però oggi negano praticamente entrambi. Sterpin nega di aver avuto una relazione sentimentale con Liliana Resinovich in quegli anni, Visintin dal canto suo dice ora di non poter ricordare i dettagli di quella gravidanza. Entrambi gli uomini sono stati appunto intercettati dalla trasmissione di Rai2.

Questa la versione di Claudio Sterpin: "Sono sicuro che in quel periodo non stavo con Lilli, ho conosciuto mia moglie nel 1990 e per stare con lei ho interrotto il rapporto che avevo in quel periodo con un’altra persona, una donna modenese. Con Lilli io non mi sono mai perso di vista, è rimasto sempre un rapporto di amicizia, ma sicuramente in quel periodo io non andavo con Liliana. Fra di noi i rapporti si sono avvicinati e allontanati negli anni più e più volte, l’ho detto tante volte".

E alla domanda della giornalista su questa intercettazione del marito di Liliana, che in passato ha sempre detto di non credere a quanto detto da Sterpin, lui replica: "A questo punto potrei dire che Sebastiano sapeva di noi se fa queste affermazioni, perché fino all’altro ieri diceva che mi sono inventato tutto e ora dice che trenta anni fa io avrei messo incinta quella che sarebbe diventata sua moglie? Di che idiozie stiamo parlando?".

Anche il marito di Liliana Resinovich è tornato a commentare la notizia emersa oggi: "Bisogna rispettare una donna, bisogna rispettare qualsiasi donna e le sue cose", ha detto Sebastiano Visintin alla giornalista che gli chiedeva di quella intercettazione ambientale. "Io non so se il bambino fosse di Claudio a distanza di tempo, non lo so, Lilli non mi aveva mai detto in maniera esplicita di chi fosse, io non le ho mai chiesto e lei non me lo ha mai detto".