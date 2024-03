Liliana Resinovich rimase incinta dell’amico Claudio Sterpin, il marito Sebastiano la portò ad abortire Tra il 1990 e il 1991, Liliana Resinovich rimase incinta dell’amico Claudio Sterpin. Sebastiano Visintin, che all’epoca era già il compagno della donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, la portò ad abortire. Il tutto emergerebbe da un’intercettazione ambientale ora nelle mani della consulente della famiglia Resinovich, Gabriella Marano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Liliana Resinovich

Liliana Resinovich era rimasta incinta dell'amico Claudio Sterpin tra il 1990-1991 e Sebastiano Visintin, marito della donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio del 2022, l'avrebbe accompagnata ad abortire. L'episodio è stato raccontato dallo stesso Visintin in un'intercettazione ambientale la cui registrazione è ora agli atti e nelle mani dei consulenti della famiglia Resinovich. Il tutto sarebbe accaduto quando Visintin e Resinovich erano già una coppia.

Questo elemento, secondo Gabriella Marano, consulente della famiglia Resinovich, farebbe presupporre che Visintin era a conoscenza della frequentazione tra Liliana e Claudio Sterpin e che era al corrente dei "trascorsi romantici" tra i due. "Questo dato – ha dichiarato la consulente – va valutato con le ulteriori emergenze di indagine, come il fatto che Visintin sapesse che la moglie andava a stirare le camicie di Sterpin". Secondo quanto riportato negli atti, negli anni tra il 1990 e il 1991 l'amico d'infanzia di Liliana non era a conoscenza della gravidanza.

A Fanpage.it, Sergio Resinovich, fratello della vittima, ha raccontato di essere stato all'oscuro di tutto fino a oggi. "All'epoca dei fatti mi trovavo ancora all'estero – ha spiegato – e Liliana non mi ha mai detto nulla. L'ho appreso anche io dagli atti". Secondo quanto spiegato da Resinovich, nella casa materna "era difficile affrontare certi argomenti" e per questo motivo la sorella avrebbe tenuto l'accaduto per sé.

Le indagini sulla morte di Liliana Resinovich sono ancora in corso. L'iniziale ipotesi di suicidio è stata accantonata per effettuare una nuova autopsia sul corpo. La salma di Resinovich è stata riesumata il 14 febbraio e l'esame autoptico è stato effettuato il giorno dopo.